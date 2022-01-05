На всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения

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На всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения. В стране продолжаются массовые протесты.

Режим чрезвычайного положения предусматривает ограничение на свободу передвижения, запрет массовых мероприятий и семейных обрядов. Он же включается в себя комендантский час с 23.00 до 7.00.

Пока массовые беспорядки удалось подавить в Павлодаре. Полиции пришлось применять светошумовые гранаты.

В связи с ситуацией к президентскому дворцу в Нур-Султане направили дополнительные подразделения полиции, сообщают СМИ.

Протесты в Казахстане не утихают вот уже несколько дней. Митингующие захватывают здания администраций, жгут полицейские машины, нападают на стражей закона и отбирают у них оружие.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с новым обращением в связи с массовыми протестами в стране. Он объявил, что возглавит Совет безопасности. Токаев пообещал, что в скором времени выступит «с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана». Он заявил, что остается «на прежней позиции последовательных реформ».



Тем временем протестующие в Актау потребовали отставки Токаева. Подробнее — в материале «Реального времени».

