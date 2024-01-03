День в истории 3 января: подписание СНВ-II, родился глава исполкома Челнов, умер создатель сети отелей Hilton
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 3 января 2024 года
3 января отмечают Праздник сонного дня и Международный день здоровья души и тела. 31 год назад в Москве был подписан договор между Россией и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-II), 90 лет назад в СССР был успешно проведен эксперимент по обнаружению самолета радиолокационным методом. Главные прошедшие события дня — в традиционном обзоре «Реального времени».
Кто родился: Михаэль Шумахер и Грета Тунберг
- 1823 — основоположник научной педагогики в России Константин Ушинский (умер в 1871 году).
- 1892 — английский писатель Джон Толкин. Автор книг «Хоббит» и «Властелин колец».
- 1906 — советский шахтер, основоположник стахановского движения Алексей Стаханов.
- 1952 — генеральный директор «Татойлгаз» Роберт Фассахов.
- 1953 — депутат Государственного совета РТ шестого созыва Алсу Тарханова.
- 1959 — бывший директор ГБУ «Хозяйственное управление при Кабинете министров Республики Татарстан» Марсель Багавеев (умер в 2020 году).
- 1969 — немецкий автогонщик, многократный рекордсмен и чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер.
- 1973 — прокурор Авиастроительного района Казани Ильдар Маликов.
- 1974 — директор казанского МУП «Городское благоустройство», депутат Казгордумы Камиль Закиров.
- 1986 — руководитель исполнительного комитета Набережных Челнов Фарид Салахов.
- 2003 — шведская экологическая активистка Грета Тунберг.
Кто скончался: Конрад Хилтон и Александр Абдуллин
- 1979 — создатель сети отелей Hilton Конрад Хилтон.
- 2008 — советский и российский актер театра и кино, народный артист России Александр Абдуллин.
- 2016 — известный татарстанский благотворитель Асгат Галимзянов.
- 2017 — Доргалия Фардиева, сестра первого президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шариповича Шаймиева, мать генерального директора ОАО «Сетевая компания» Ильшата Шаеховича Фардиева.
Праздники: день сна и здоровья души
- Праздник сонного дня.
- Международный день здоровья души и тела.
События в истории: день рождения соломинки для коктейлей, первый полет самолета Ил-62
- 1850 — в Санкт-Петербурге состоялась инсценировка казни петрашевцев.
- 1888 — Марвин Стоун запатентовал соломинку для коктейлей.
- 1934 — в СССР был успешно проведен эксперимент по обнаружению самолета радиолокационным методом.
- 1959 — Аляска стала 49-м штатом США.
- 1963 — первый полет самолета Ил-62 в СССР.
- 1977 — произведен первый компьютер фирмы Apple.
- 1993 — в Москве был подписан договор между Россией и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-II). Он был заменен более мягким договором СНП, подписанным в мае 2002 года.
- 1994 — катастрофа Ту-154 под Иркутском. Через 3,5 минуты после взлета у самолета загорелся двигатель, он потерял управление и рухнул на молочную ферму. Все 116 пассажиров и 9 членов экипажа, а также 1 человек на земле погибли.
- 2004 — самолет Boeing 737 египетской авиакомпании Flash Airlines упал в Красное море сразу после взлета из аэропорта Шарм-эш-Шейха. В результате погибли 148 человек.
- 2018 — главный муфтий Египта шейх Шавки Аллам издал фетву, которая запрещает операции с биткоином.
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