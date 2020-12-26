Закиров Камиль Ильдарович

Общая информация

Родился 3 января 1974 года в Казани.

Образование

1998 г. — окончил Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция».

Трудовая деятельность

1999-2001 гг. — специалист I категории, ведущий специалист комитета по управлению коммунальным имуществом администрации г. Казани.

2001-2004 гг. — директор ЗАО «ТПК «Техносервис».

2004-2007 гг. — генеральный директор «Казанская передвижная механизированная колонна «Мелиорация».

2007-2008 гг. — директор ООО «ПСО«КазМонолитСтрой» (ООО «ПСО «КапиталСтрой»).

2009-2011 гг. — директор ООО «УК «ДорСтрой-Казань».

2012-2013 гг. — директор ООО «Восток».

2013-2014 гг. — заместитель генерального директора ООО «Восток-С».

С апреля 2014 г. — директор МУП «Городское благоустройство».

2010-2015 гг. — депутат Казанской государственной думы второго созыва.

Награды и звания

Награжден памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи»(2014 г.), грамотой и памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в городе Казани» (2014 г.), благодарностью мэра города Казани (2015 г.), знаком отличия «За безупречную службу Казани» Мэрия (2015 г.), юбилейным знаком «100 лет Профсоюза» (2018 г.), благодарностью президента РТ (2020 г.).

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