Фассахов Роберт Харрасович
Общая информация
Родился в д. Туйметкино Черемшанского района ТАССР.
Образование:
1974 г. — Казанский химико-технологический институт по специальности «инженер-технолог».
Трудовая деятельность:
1974 по 1977 гг. — оператор, мастер, технолог, начальник резервуарного парка ЦКППН НГДУ «Лениногорскнефть».
1977 г. — старший инженер производственного отдела, старший инженер-технолог отдела главного технолога, «Альметьевнефть».
1978 по 1989 гг. — старший инженер, заместитель начальника отдела, начальник отдела по комплексной подготовке и транспорту нефти и газа, ОАО «Татнефть».
1989 г. — генеральный директор СП «Татойлгаз» (с 2006 г. ОАО «Татойлгаз»), член Совета директоров ОАО «Татойлгаз». Член Совета директоров ЗАО «СК Чулпан».
Кандидат технических наук. Заслуженный работник Минтопэнерго России. Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ. Почетный работник топливно-энергетического комплекса.
Награжден почетными грамотами Минтопэнерго РФ, РТ, медалью «За трудовую доблесть».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423464, РТ, г. Альметьевск, ул. Тухватуллина, 2а
- Телефон: +7(8553) 31-41-10
- Email: reception@tatoilgas.ru
Дата последнего обновления: 15.08.2018