Список персон

Фассахов Роберт Харрасович

Промышленность, Тяжелая промышленность
Фассахов Роберт Харрасович

Общая информация

Родился в д. Туйметкино Черемшанского района ТАССР.

Образование:

1974 г. — Казанский химико-технологический институт по специальности «инженер-технолог».

Трудовая деятельность:

1974 по 1977 гг. — оператор, мастер, технолог, начальник резервуарного парка ЦКППН НГДУ «Лениногорскнефть».

1977 г. — старший инженер производственного отдела, старший инженер-технолог отдела главного технолога, «Альметьевнефть».

1978 по 1989 гг. — старший инженер, заместитель начальника отдела, начальник отдела по комплексной подготовке и транспорту нефти и газа, ОАО «Татнефть».

1989 г. — генеральный директор СП «Татойлгаз» (с 2006 г. ОАО «Татойлгаз»), член Совета директоров ОАО «Татойлгаз». Член Совета директоров ЗАО «СК Чулпан».

Кандидат технических наук. Заслуженный работник Минтопэнерго России. Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ. Почетный работник топливно-энергетического комплекса.

Награжден почетными грамотами Минтопэнерго РФ, РТ, медалью «За трудовую доблесть».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423464, РТ, г. Альметьевск, ул. Тухватуллина, 2а
  • Телефон: +7(8553) 31-41-10
  • Email: reception@tatoilgas.ru

Дата последнего обновления: 15.08.2018

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