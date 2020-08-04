Тарханова Алсу Абдрахмановна
Общая информация
Депутат Государственного Совета РТ шестого созыва, председатель Исполкома высшего совета РОО «Татарстан — новый век»
Родилась 3 января 1953 года с. Кутлушкино Чистопольского района ТАССР.
Образование
Окончила Московский гуманитарно-экономический институт.
Трудовая деятельность
В 2006 — 2012 гг. — заведующая отделом по обеспечению деятельности Комитета ГС РТ по законности и правопорядку.
С 2012 г. — председатель Исполкома высшего совета РОО «Татарстан — новый век»-«Татарстан — яңа гасыр».
С сентября 2019 г. — депутат Государственного совета РТ шестого созыва.
Награды
Кандидат юридических наук.
Заслуженный работник культуры РТ.
Награждена медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2018 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Телефон: (843) 264-69-39
- Email: Tarkhanovaaa@yandex.ru
Дата последнего обновления: 04.08.2020