Список персон

Тарханова Алсу Абдрахмановна

Гос. ведомства, Министерства
Тарханова Алсу Абдрахмановна
Фото: gossov.tatarstan.ru

Общая информация

Депутат Государственного Совета РТ шестого созыва, председатель Исполкома высшего совета РОО «Татарстан — новый век»

Родилась 3 января 1953 года с. Кутлушкино Чистопольского района ТАССР.

Образование

Окончила Московский гуманитарно-экономический институт.

Трудовая деятельность

В 2006 — 2012 гг. — заведующая отделом по обеспечению деятельности Комитета ГС РТ по законности и правопорядку.
С 2012 г. — председатель Исполкома высшего совета РОО «Татарстан — новый век»-«Татарстан — яңа гасыр».
С сентября 2019 г. — депутат Государственного совета РТ шестого созыва.

Награды

Кандидат юридических наук.
Заслуженный работник культуры РТ.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2018 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Телефон: (843) 264-69-39
  • Email: Tarkhanovaaa@yandex.ru

Дата последнего обновления: 04.08.2020


Если вы нашли ошибку, напишите нам