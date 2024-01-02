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День в истории 2 января: первая фотосъемка Луны, родился директор казанского ИТ-парка, праздник интровертов

07:00, 02.01.2024

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 2 января 2024 года

День в истории 2 января: первая фотосъемка Луны, родился директор казанского ИТ-парка, праздник интровертов
Фото: коллаж realnoevremya.ru

2 января отмечаются Всемирный день интроверта и День научной фантастики. Два года назад в Казахстане начались протесты из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, а Нидерланды официально отказались от употребления названия Голландия, 65 лет назад прошел запуск первой автоматической межпланетной станции «Луна-1». Главные события дня — в традиционном обзоре «Реального времени».

Кто родился: Олег Дерипаска и Олег Знарок

  • 1927 — балетмейстер, хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович.
  • 1953 — президент Союза торговых предприятий Татарстана Наиль Сулейманов.
  • 1956 — депутат Государственного совета РТ шестого созыва, председатель профкома КАМАЗа Ильдар Шамилов.
взято realnoevremya.ru с gossov.tatarstan.ru
  • 1958 — депутат Государственной думы РФ восьмого созыва Рустам Калимуллин.
  • 1961 — постоянный представитель Татарстана в Свердловской области Хайдар Гильфанов.
  • 1963 — миллиардер Олег Дерипаска.
  • 1963 — хоккеист, бывший главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок
  • 1975 — председатель региональной общественной организации «Ассоциация выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров Республики Татарстан» Рафаэль Зайнутдинов.
  • 1978 — основатель сети автомоек «Мойдодыр» и сети шиномонтажей «5 колесо» Айдар Исмагилов.
  • 1981 — директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк» Руслан Власов.
Руслан Власов (слева). взято realnoevremya.ru с gossov.tatarstan.ru

Кто скончался: Виктор Царев и Сергей Баутин

  • 1989 — советский полярный летчик, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза Илья Мазурик.
  • 2017 — чемпион Европы по футболу в составе сборной СССР Виктор Царев.
скриншот realnoevremya.ru с youtube.com
  • 2021 — советский и российский актер театра и кино, педагог, народный артист России Владимир Коренев.
  • 2023 — олимпийский чемпион по хоккею и бывший игрок «Ак Барса» Сергей Баутин.

Праздники: День интроверта и научной фантастики

  • Всемирный день интроверта. Отмечается с 2011 года по инициативе психолога Фелиситас Хейне.
realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • День научной фантастики. Неофициальный праздник, отмечается с 2012 года. Дата праздника связана с днем рождения одного из выдающихся писателей-фантастов XX века Айзека Азимова.

События в истории: первый полет Ту-204, протесты в Казахстане

  • 1703 — вышла в свет первая русская печатная газета «Ведомости». Однако эта дата не является окончательной — по другим данным, газета вышла 16 декабря 1702 года.
  • 1839 — изобретатель фотографии француз Луи Дагер произвел первую фотосъемку Луны.
  • 1947 — образована Сахалинская область путем выведения из состава Хабаровского края.
  • 1959 — запуск первой автоматической межпланетной станции «Луна-1».
  • 1989 — среднемагистральный пассажирский самолет Ту-204 совершил свой первый полет.
realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • 2020 — стало известно, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не выступил с новогодним обращением к гражданам КНДР.
  • 2020 — Нидерланды официально отказались от употребления названия Голландия.
  • 2022 — в Казахстане начались протесты из-за резкого повышения цен на сжиженный газ.
    Дарья Пинегина
    Общество Татарстан Шамилов Ильдар АсхатовичИсмагилов Айдар РадифовичГильфанов Хайдар МаслахетдиновичСулейманов Наиль Наруллинович
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