День в истории 2 января: первая фотосъемка Луны, родился директор казанского ИТ-парка, праздник интровертов
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 2 января 2024 года
2 января отмечаются Всемирный день интроверта и День научной фантастики. Два года назад в Казахстане начались протесты из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, а Нидерланды официально отказались от употребления названия Голландия, 65 лет назад прошел запуск первой автоматической межпланетной станции «Луна-1». Главные события дня — в традиционном обзоре «Реального времени».
Кто родился: Олег Дерипаска и Олег Знарок
- 1927 — балетмейстер, хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович.
- 1953 — президент Союза торговых предприятий Татарстана Наиль Сулейманов.
- 1956 — депутат Государственного совета РТ шестого созыва, председатель профкома КАМАЗа Ильдар Шамилов.
- 1958 — депутат Государственной думы РФ восьмого созыва Рустам Калимуллин.
- 1961 — постоянный представитель Татарстана в Свердловской области Хайдар Гильфанов.
- 1963 — миллиардер Олег Дерипаска.
- 1963 — хоккеист, бывший главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок
- 1975 — председатель региональной общественной организации «Ассоциация выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров Республики Татарстан» Рафаэль Зайнутдинов.
- 1978 — основатель сети автомоек «Мойдодыр» и сети шиномонтажей «5 колесо» Айдар Исмагилов.
- 1981 — директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк» Руслан Власов.
Кто скончался: Виктор Царев и Сергей Баутин
- 1989 — советский полярный летчик, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза Илья Мазурик.
- 2017 — чемпион Европы по футболу в составе сборной СССР Виктор Царев.
- 2021 — советский и российский актер театра и кино, педагог, народный артист России Владимир Коренев.
- 2023 — олимпийский чемпион по хоккею и бывший игрок «Ак Барса» Сергей Баутин.
Праздники: День интроверта и научной фантастики
- Всемирный день интроверта. Отмечается с 2011 года по инициативе психолога Фелиситас Хейне.
- День научной фантастики. Неофициальный праздник, отмечается с 2012 года. Дата праздника связана с днем рождения одного из выдающихся писателей-фантастов XX века Айзека Азимова.
События в истории: первый полет Ту-204, протесты в Казахстане
- 1703 — вышла в свет первая русская печатная газета «Ведомости». Однако эта дата не является окончательной — по другим данным, газета вышла 16 декабря 1702 года.
- 1839 — изобретатель фотографии француз Луи Дагер произвел первую фотосъемку Луны.
- 1947 — образована Сахалинская область путем выведения из состава Хабаровского края.
- 1959 — запуск первой автоматической межпланетной станции «Луна-1».
- 1989 — среднемагистральный пассажирский самолет Ту-204 совершил свой первый полет.
- 2020 — стало известно, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не выступил с новогодним обращением к гражданам КНДР.
- 2020 — Нидерланды официально отказались от употребления названия Голландия.
- 2022 — в Казахстане начались протесты из-за резкого повышения цен на сжиженный газ.
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