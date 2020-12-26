Гильфанов Хайдар Маслахетдинович
Общая информация
Родился 2 января 1961 года в д. Буралы Чишма Сармановского района Татарской АССР.
Образование
1983 г. — окончил Казанский государственный институт культуры.
2007 г. — окончил Институт государственной службы при Президенте РТ.
Трудовая деятельность
1978-1979 гг. — разнорабочий комбината производственных предприятий треста «Казремстрой» (г. Казань).
1983-1985 гг. — служба в Вооруженных Силах СССР (Прибалтийский военный округ).
1985-1986 гг. — правильщик на машинах Верхнесалдинского металлургического производственного объединения (г. Верхняя Салда Свердловской области).
1986-1993 гг. — художественный руководитель, директор Дворца культуры Салдинского металлургического завода (г. Нижняя Салда Свердловской области).
1993-1994 гг. — директор муниципального предприятия «Кинотеатр «Комсомолец» (г. Екатеринбург).
1994-1998 гг. — художественный руководитель Свердловского областного центра татарской и башкирской культуры (г. Екатеринбург).
1998-2001 гг. — ведущий специалист, главный специалист постоянного представительства РТ в Свердловской области.
2001-2018 гг. — заместитель постоянного представителя РТ в Свердловской области.
С 8 мая 2018 г. — постоянный представитель РТ в Свердловской области.
Награды и звания
Главный государственный советник 1 класса.
Заслуженный артист РТ (2002 г.).
Награжден медалью РФ «В память 1000-летия Казани» (2006 г.), нагрудным знаком министерства культуры РТ «За достижения в культуре» (2006 г.), медалью РТ «За доблестный труд» (2010 г.), почетной грамотой губернатора Свердловской области (2016 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Екатеринбург
- Адрес: 620077, ул. Сакко и Ванцетти, 24
- Телефон: (343) 371-43-19, (343) 359- 88-14
- Email: 3714319@mail.ru
Дата последнего обновления: 26.12.2020