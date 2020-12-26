Гильфанов Хайдар Маслахетдинович

Общая информация

Родился 2 января 1961 года в д. Буралы Чишма Сармановского района Татарской АССР.

Образование

1983 г. — окончил Казанский государственный институт культуры.

2007 г. — окончил Институт государственной службы при Президенте РТ.

Трудовая деятельность



1978-1979 гг. — разнорабочий комбината производственных предприятий треста «Казремстрой» (г. Казань).

1983-1985 гг. — служба в Вооруженных Силах СССР (Прибалтийский военный округ).

1985-1986 гг. — правильщик на машинах Верхнесалдинского металлургического производственного объединения (г. Верхняя Салда Свердловской области).

1986-1993 гг. — художественный руководитель, директор Дворца культуры Салдинского металлургического завода (г. Нижняя Салда Свердловской области).

1993-1994 гг. — директор муниципального предприятия «Кинотеатр «Комсомолец» (г. Екатеринбург).

1994-1998 гг. — художественный руководитель Свердловского областного центра татарской и башкирской культуры (г. Екатеринбург).

1998-2001 гг. — ведущий специалист, главный специалист постоянного представительства РТ в Свердловской области.

2001-2018 гг. — заместитель постоянного представителя РТ в Свердловской области.

С 8 мая 2018 г. — постоянный представитель РТ в Свердловской области.

Награды и звания

Главный государственный советник 1 класса.

Заслуженный артист РТ (2002 г.).

Награжден медалью РФ «В память 1000-летия Казани» (2006 г.), нагрудным знаком министерства культуры РТ «За достижения в культуре» (2006 г.), медалью РТ «За доблестный труд» (2010 г.), почетной грамотой губернатора Свердловской области (2016 г.).

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