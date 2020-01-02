Лидер КНДР впервые не поздравил граждан с Новым годом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не выступил с новогодним обращением к гражданам КНДР.

Глава государства подвел итоги заседания центрального комитета Трудовой партии КНДР утром 1 января. Это выступление заменило собой предновогоднее обращение.

Обычно новогодние послания публиковались в официальной газете Трудовой партии «Нодон Синмун», передает «РИА Новости». В 2019 году правитель Северной Кореи говорил сидя в кресле в кабинете с портретами его деда Ким Ир Сена и отца Ким Чен Ира на стене. При этом он сменил свой привычный френч на европейский костюм с галстуком.

Ранее южнокорейские эксперты отмечали, что темы, обсуждавшиеся в ходе заседания, фактически представляют собой все, что могло бы войти в новогоднее обращение, поэтому его может заменить итоговое заявление по результатам пленума.

Пятый пленум ЦК Трудовой партии КНДР седьмого созыва прошел с 28 по 31 декабря под председательством Ким Чен Ына, который выступал на заседаниях с многочасовыми докладами о строительстве государства и партии, развитии экономики и вооруженных сил. Также обсуждались всевозможные вопросы государственного управления, включая приведение в порядок экономики страны, развитие сельского хозяйства, науки, образования и здравоохранения, увеличение объема и качества производства, а также «охрану экологической среды и о принятие последовательных мер по предотвращению стихийных бедствий».