Сулейманов Наиль Наруллинович

Общая информация

Родился 2 января 1953 года в с. Старая Белогорка Оренбургской области.

Образование

1982 г. — окончил Всесоюзный заочный политехнический институт.

2008 г. — окончил Казанский государственный технический университет — КА

Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность

1982-1986 гг. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

1986-1995 гг. — главный инженер Камского тракторного завода.

1995-2000 гг. — генеральный директор фирмы «Гузель — Лилия».

С 2000 г. — генеральный директор ЗАО «Холдинговая компания «Тулпар».

Награды и звания

Награжден почетными грамотами администрации г. Набережные Челны, министерства промышленности и торговли РТ, медалью «В память 1000-летия Казани», знаком отличия «За заслуги перед г. Набережные Челны», дипломом победителя Всероссийского конкурса «Лучшее предприятие торговли продовольственными товарами РФ» (2008 г.), орденом «Золотого Меркурия» (2010 г.), государственным орденом «За заслуги в развитии экономического сотрудничества с Люблинским воеводством» (Республики Польша, 2012 г.), дипломом победителя республиканского конкурса «Благотворитель года-2012».

Дата последнего обновления: