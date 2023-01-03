Ушел из жизни олимпийский чемпион по хоккею и бывший игрок «Ак Барса» Сергей Баутин

Победитель Олимпийских игр 1992 года, заслуженный мастер спорта СССР по хоккею и экс-игрок «Ак Барса» Сергей Баутин скончался на 56-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Динамо», в составе которого он также выступал.

Спортсмен ушел из жизни после продолжительной болезни.

Сергей Баутин был в составе московского «Динамо» с 1990 по 1992 год, с 1998-го по 1999-й играл за казанский «Ак Барс». В 2002—2003 годах выступал за магнитогорский «Металлург», а с 2003 по 2004-й — за «Крылья Советов». В НХЛ он выступал за «Виннипег», «Детройт» и «Сан-Хосе».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин