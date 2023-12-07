Прокуратура требует наказать сотрудника казанского «Водоканала»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Прокуратура Кировского района Казани хочет привлечь к ответственности заместителя начальника управления водопроводного хозяйства МУП «Водоканал». На него завели административное дело по ст. 7.23 КоАП России (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами), рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Инцидент произошел еще 22 ноября этого года в поселке Игумново. На улице Боевой произошел прорыв на водопроводе. Сотрудники «Водоканала» ограничились отводом воды от жилых домов, а основные работы запланировали на 27 ноября. Спустя три дня на водопроводе произошла еще одна авария. В итоге 200 домов остались без холодной воды, еще два частных жилых дома затопило. Последствия ЧП устранили только 28 ноября.

— Постановление с материалами проверки направлено в Государственную жилищную инспекцию Республики Татарстан для рассмотрения по существу. Кроме того, в адрес руководителя МУП «Водоканал» внесено представление об устранении нарушений и недопущении их впредь, — сообщили в надзорном ведомстве.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

До этого прокуратура Ново-Савиновского на заместителя начальника управления водопроводного хозяйства по сооружениям МУП «Водоканал» возбудило административное дело. Выяснилось, что на улице Короленко прорвало водопровод. С 5 по 21 ноября жители дома №65 несколько раз обращались на горячую линию «Водоканала», предприятие мер по устранению коммунальной аварии не принимало.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов