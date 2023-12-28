День в истории 28 декабря: приговор пермскому стрелку, умер Сергей Есенин, встреча Песошина и предпринимателей
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 28 декабря 2023 года
28 декабря пройдет встреча премьер-министра Татарстана Алексея Песошина с предпринимателями республики. В мире отмечают Международный день кино. Год назад в Пермском краевом суде огласили пожизненный приговор Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в университете утром 20 сентября прошлого года, пять лет назад президент России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга в России, 115 лет назад на острове Сицилия на юге Италии произошло крупное землетрясение, унесшее жизни 75 тысяч человек. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Встреча премьер-министра Татарстана Алексея Песошина с предпринимателями республики.
- Континентальная хоккейная лига — казанский «Ак Барс» против лидера Восточной конференции — «Металлурга» из Магнитогорска.
- Открытие новогоднего елочного городка в казанском поселке Нагорный. Старт в 19.00.
Кто родился: разработчик первых ЭВМ и создатель ОС Linux
- 1903 — разработчик первых ЭВМ Джон фон Нейман.
- 1911 — татарский писатель Абдурахман Абсалямов. Два самых известных романа Абсалямова — «Газинур» (о Герое Советского Союза Газинуре Гафиатуллине) и «Белые цветы» (о жизни врачей), второй стал основой для многосерийного фильма.
- 1922 — американский создатель комиксов, писатель и экс-президент компании Marvel Стэн Ли.
- 1969 — создатель операционной системы Linux Линус Торвальдс.
Кто скончался: Сергей Есенин и Исмагил Рамиев
- 1925 — советский поэт Сергей Есенин.
- 1969 — исследователь прессы, библиограф Исмагил Рамиев. Автор книги «Периодическая татарская пресса 1905—1925» на основе материалов около 250 изданий и «Литературного словаря», объединяющего факты о татарской литературе, прессе, фольклоре, театре, музыке, изобразительном искусстве, событиях, отдельных личностях.
- 2017 — миллиардер, основатель Media Markt Эрих Келлерхальс.
- 2018 — старейший на тот момент (112 лет) американский ветеран Второй мировой войны Ричард Овертон.
Праздники: День кино
- Международный день кино. 28 декабря 1895 года в Париже состоялся первый публичный киносеанс, который провели братья Люмьер.
- День памяти жертв депортации калмыцкого народа. Дата учреждена парламентом Калмыкии в 2004 году. Она связана с тем, что 28 декабря 1943 года вышло Постановление Совета Народных Комиссаров СССР «О выселении калмыков, проживающих в Калмыцкой АССР». В течение нескольких дней была проведена ставшая печально известной операция НКВД «Улусы», в ходе которой калмыки были депортированы в заранее определенные районы Сибири.
События в истории: 5 лет отмене национального роуминга в России
- 1859 — в Казани была открыта первая телеграфная станция. Она расположилась в здании на улице Большой Грузинской (ныне Карла Маркса).
- 1869 — Уильям Семпл запатентовал первую жевательную резинку.
- 1895 — немецкий физик Вильгельм Рёнтген объявил об открытии рентгеновских лучей.
- 1905 — образовалась Сочинская республика. Просуществовала до 5 января 1906 года.
- 1908 — на острове Сицилия на юге Италии произошло крупное землетрясение. Погибли 75 тысяч человек, также целиком разрушен город Мессина.
- 1918 — Народный комиссариат просвещения России принял решение об упразднении юридических факультетов с 15 января 1919-го, в том числе юридического факультета Казанского университета.
- 1979 — в Москве открылся олимпийский велотрек в Крылатском, первый в СССР крытый велотрек. Уникальное сооружение стало самым большим в мире олимпийским велодромом.
- 1999 — Сапармурат Ниязов стал пожизненным президентом Туркмении.
- 2007 — Непал провозглашен Федеративной Демократической Республикой.
- 2015 — в Казани открылся четвертый автовокзал. Он называется «Восточный».
- 2015 — президент России Владимир Путин упразднил Федеральное космическое агентство. С 1 января 2016 года акты российского лидера, определяющие полномочия агентства, применяются в отношении «Роскосмоса».
- 2017 — стало известно, что UD Group разрешили строить мегамолл в Казани на улице Павлюхина. Он получил название KazanMall и начал принимать посетителей в начале декабря 2020 года.
- 2018 — Путин подписал закон об отмене национального роуминга в России.
- 2020 — Конституционный суд России признал за регионами право ограничивать передвижение граждан во время эпидемии.
- 2020 — присяжные признали Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве восьми сослуживцев в воинской части в Забайкалье. При этом присяжные посчитали срочника заслуживающим снисхождения — за это проголосовали пять человек, еще трое проголосовали против.
- 2020 — крушение рыболовецкого судна-ярусолова «Онега» в Баренцевом море. В результате крушения 17 человек погибли, двоих удалось спасти.
- 2021 — Инвестиционный совет Татарстана рассмотрел и одобрил проект канатной дороги, которая свяжет Центральный парк культуры и отдыха им. Горького и стадион «Ак Барс Арена» в Казани.
- 2021 — Верховный суд России ликвидировал международную организацию «Мемориал»*, которая занималась исследованиями политических репрессий в СССР.
- 2022 — в Пермском краевом суде огласили приговор Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в университете утром 20 сентября прошлого года. Его признали виновным по статье об убийстве двух и более лиц. Несмотря на то, что адвокат настаивал на смягчении наказания, суд назначил Бекмансурову пожизненное лишение свободы.
*Организация признана в России иностранным агентом
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