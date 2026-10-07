В Татарстане хотят разработать цифровой паспорт ветеранов СВО для упрощения трудоустройства

«Основная проблема в том, что судимым психологически сложно прийти к работодателю, многие стесняются сказать об этом», — заявила заместитель министра труда РТ

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане хотят разработать цифровой паспорт ветеранов СВО для упрощения их трудоустройства. Об этом рассказала заместитель министра труда, занятости и соцзащиты республики Клара Тазетдинова на Всероссийской неделе охраны труда.

— Основная проблема в том, что судимым психологически сложно прийти к работодателю, многие стесняются сказать об этом. Поэтому мы планируем создать некий цифровой паспорт. Он будет без персональных данных, сейчас он у нас в работе. У работодателей будет доступ заранее посмотреть этот цифровой профиль и выбрать подходящего специалиста, и в то же время сам участник СВО, имеющий судимость, будет понимать, что он пришел к работодателю, которому не нужно рассказывать о своей предыдущей судьбе, — цитирует ее ТАСС.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В республике работают над базой компаний, готовых принимать ранее судимых ветеранов СВО. Сегодня в перечне 85 предприятий и 670 рабочих мест. Через центры занятости трудоустройство участников СВО составляет 81%, среди ветеранов с инвалидностью — почти 78%, с судимостью — 72%, заявила Клара Тазетдинова. Общий уровень занятости участников СВО равен 72,7%.

Напомним, до 2032 года Татарстану ежегодно потребуется в среднем 51,4 тыс. работников для замещения выходящих на пенсию и покрытия новых рабочих мест. Наибольшая потребность в замещающих кадрах — в обрабатывающей промышленности.



Галия Гарифуллина