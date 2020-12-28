Конституционный суд РФ признал право регионов запрещать передвижение в период пандемии

Конституционный суд России признал за регионами право ограничивать передвижение граждан во время эпидемии. Суд рассматривал вопрос о законности таких ограничений, введенных губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

В своем решении КС подчеркнул, что действия властей призваны обеспечить справедливый баланс между необходимостью защиты жизни и здоровья населения в условиях пандемии с одной стороны и правом на свободу передвижения — с другой, передает «Интерфакс».

Вопрос о легитимности подобных ограничений изучается в связи с запросом Протвинского городского суда. Там задумались об этом во время рассмотрения дела 52-летнего местного жителя, которого судят за появление в общественном месте.

КС отметил, что ограничение свободы передвижения, установленное оспариваемым положением, имеет исключительный характер, преследует цели защиты жизни и здоровья граждан и является соразмерным.

Ранее глава Минздрава РФ предложил ограничить передвижение между регионами, но позже в ведомстве заявили, что его слова были вырваны из контекста. Между тем Татарстан не планируют закрывать для посещения.