Путин подписал закон об отмене национального роуминга в России

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга в России.

Согласно документу, абонент будет оплачивать телефонное соединение, установленное с вызываемым собеседником, находящимся за пределами РФ,

Также предусматривается, что оператор подвижной радиотелефонной связи на территории России в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг абоненту вне зависимости от того, находится ли он на территории своего региона или за его пределами.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал закон об отмене общероссийского роуминга самым долгожданным, поддержанным всеми фракциями в завершившуюся осеннюю сессию.

При этом отмечается, что совокупные потери телеком-операторов после принятия закона об отмене национального роуминга составят 6 млрд рублей в год. Мобильные операторы «Вымпелком» (бренд «Билайн»), «Мегафон» и Tele2 уже предупредили абонентов о повышении цен и тарифов с января 2019 года.