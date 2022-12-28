Напавший на пермский вуз Тимур Бекмансуров получил пожизненное лишение свободы

Фото: скриншот видео mash.ru

В Пермском краевом суде огласили приговор Тимуру Бекмансурову. Его признали виновным по статье об убийстве двух и более лиц, сообщает «РИА Новости».

Прокурор просил для Бекмансурова пожизненный срок. Адвокат же настаивал на смягчении наказания, так как он полностью признал вину и раскаялся.

В итоге суд назначил ему пожизненное лишение свободы.

Фото: скриншот видео/соцсети

Напомним, Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном университете утром 20 сентября прошлого года. Погибли шесть человек. Еще 40 граждан пострадали.

Разбирательство в суде длилось четыре месяца. Родственники погибших и пострадавших поддержали прокурора и просили для Бекмансурова пожизненное.

Напомним, 29 ноября Бекмансуров выступил с последним словом, в котором попросил суд не применять в отношении него меру в виде пожизненного заключения под стражу. Он просил учесть инвалидность и положительные характеристики, а также свое полное раскаяние.



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Айрат Назипов