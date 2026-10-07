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В России приступили к тестированию спутниковой связи в поездах

19:25, 07.10.2026

Речь идет о связи на базе низкоорбитальной группировки «Бюро 1440»

В России приступили к тестированию спутниковой связи в поездах
Фото: Артем Дергунов

В российских поездах приступили к тестированию спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки «Бюро 1440». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замгендиректора РЖД Евгения Чаркина.

— Мы приступили к тестированию на обычных, традиционных поездах. <…> У нас около месяца ходит вагон-лаборатория с оборудованием коллег, — сказал он на форуме «Цифровые решения».

Реальное время / realnoevremya.ru

По его словам, работа продвигается успешно.

— С уверенностью смотрим на то, что, когда будет готова инфраструктура, развернутая коллегами, мы оперативно ее подхватим, оборудуем наши поезда <...> и обеспечим пассажиров качественной связью, — заверил он.

Галия Гарифуллина

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