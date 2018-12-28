Скончался старейший американский ветеран Второй мировой войны

Скончался старейший американский ветеран Второй мировой войны Ричард Овертон. Ему было 112 лет.

Как сообщает Associated Press, Овертон скончался 27 декабря в реабилитационном центре в Техасе. Ранее он был госпитализирован с пневмонией.

Овертон вызвался добровольцем в армию, когда ему было за 30 лет. Он находился в Перл-Харборе сразу после нападения японцев в 1941 году.