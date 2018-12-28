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Скончался старейший американский ветеран Второй мировой войны

08:32, 28.12.2018
Скончался старейший американский ветеран Второй мировой войны
Фото: commons.wikimedia.org/Лоуренс Джексон

Скончался старейший американский ветеран Второй мировой войны Ричард Овертон. Ему было 112 лет.

Как сообщает Associated Press, Овертон скончался 27 декабря в реабилитационном центре в Техасе. Ранее он был госпитализирован с пневмонией.

Овертон вызвался добровольцем в армию, когда ему было за 30 лет. Он находился в Перл-Харборе сразу после нападения японцев в 1941 году.

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