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День в истории 26 декабря: 45 лет ралли «Дакар», родился Шамиль Усманов, открытие главной елки в Казани

07:00, 26.12.2023 1

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 26 декабря 2023 года

День в истории 26 декабря: 45 лет ралли «Дакар», родился Шамиль Усманов, открытие главной елки в Казани
Фото: коллаж realnoevremya.ru

26 декабря в Казани пройдет совместное заседание Совета при раисе Татарстана по межнациональным и межконфессиональным отношениям и Организационного комитета по проведению Года национальных культур и традиций, а также открытие главной городской елки у Центра семьи «Казан». В мире отмечают День подарков, в России — День войсковой противовоздушной обороны (ПВО). 26 декабря в разные годы казанский «Зенит» побеждал в Кубке России, семь лет назад обувная фабрика «Спартак» объявила о банкротстве, 45 лет назад стартовало первое ралли «Дакар». Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка дня

  • Совместное заседание Совета при раисе Татарстана по межнациональным и межконфессиональным отношениям и Организационного комитета по проведению в Республике Татарстан Года национальных культур и традиций.
предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана
  • Торжественная церемония награждения лауреатов Республиканского общественного конкурса «Руководитель года» с участием Рустама Минниханова.
  • Чествование в казанском Кремле волейбольной команды «Зенит-Казань», которая 24 декабря выиграла свой 12-й Кубок России.
  • Открытие главной городской елки у Центра семьи «Казан».
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кто родился: основатель КНР Мао Цзэдун, писатель Шамиль Усманов

  • 1893 — основатель и председатель Китайской Народной Республики Мао Цзэдун.
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • 1898 — татарский писатель Шамиль Усманов. Возглавлял в Казани строительство широковещательной радиостанции и первым вышел в прямой эфир городской радиостанции — 7 ноября 1927 года жители города впервые услышали: «Говорит Казань!». В то же время он начал писать: появились пьеса «В кровавые дни», роман «Путь легиона», драма «Запоздалый приказ» и многие другие произведения, где главной темой были события Гражданской войны. В честь Шамиля Усманова в Казани названа улица.
  • 1949 — народный артист РСФСР Михаил Боярский.
скриншот realnoevremya.ru из фильма «Собака на сене»
  • 1969 — ректор Университета управления ТИСБИ Дмитрий Поляков.
  • 1971 — рок-музыкант, фронтмен Thirty Seconds to Mars Джаред Лето. Стоит подчеркнуть, что в 2014 году группа приезжала в Казань с концертом.
  • 1981 — начальник Управления агропромышленного комплекса, земельных отношений и потребительского рынка аппарата Кабинета министров РТ Ленар Фаттерахманов.
  • 1997 — генеральный директор ООО «Казань Агрохимсервис» Раиля Калимуллина.

Кто скончался: основатели Yves Rocher, Aviasales и Рунета

  • 1530 — основатель империи Великих Моголов Бабур.
скриншот realnoevremya.ru из видео «Захириддин Мухаммад Бобур Мирзонинг Шайбонийхонга қарши кураши»
  • 1933 — первый нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский.
  • 1972 — 33-й президент США (1945—1953 гг.) Гарри Трумэн.
  • 2009 — основатель косметической компании Yves Rocher Ив Роше.
  • 2017 — основатель Aviasales Константин Калинов.
  • 2017 — один из создателей Рунета Валерий Бардин.
скриншот realnoevremya.ru из видео «Мифы и легенды интернета. Валерий Бардин»
  • 2019 — худрук театра «Современник» Галина Волчек. В 2016 году театр впервые побывал на гастролях в Казани, и Галина Волчек дала интервью корреспонденту «Реального времени».
  • 2021 — казанский журналист и поисковик Владимир Ерхов.

Праздники: День подарков и ПВО

  • День подарков (Boxing Day). Праздник, который отмечается в Великобритании и в ряде стран Британского содружества наций: Австралии, Новой Зеландии, Канаде, на следующий день после Рождества — 26 декабря.
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • День войсковой противовоздушной обороны (ПВО). В этот день в соответствии с приказом начальника штаба Верховного Главнокомандующего от 13 (26) декабря 1915 г. №368 началось формирование отдельных четырехорудийных легких батарей для стрельбы по воздушным целям.

События в истории: банкротство фабрики «Спартак», две победы казанского «Зенита» в Кубке России

  • 1783 — совершен первый в истории прыжок с парашютом. Его выполнил французский физик Луи Себастьян Ленорман.
realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • 1825 — в Санкт-Петербурге российские дворяне, участники «Союза спасения», предприняли попытку государственного переворота, которую в истории называют восстанием декабристов.
  • 1825 — в тот же день на престол взошел император Николай І. Восстание декабристов проходило во время присяги новому правителю.
  • 1919 — Совнарком РСФСР принял Декрет «О ликвидации безграмотности в РСФСР», согласно которому все население в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, обязано было учиться грамоте на родном или на русском языке.
  • 1939 — землетрясение в турецком городе Эрзинджан, в результате которого погибли около 39 тысяч человек.
  • 1968 — завершилось строительство Останкинской телебашни.
скриншот realnoevremya.ru из видео «МегаСтройки — Останкинская телебашня в Москве»
  • 1975 — началась эксплуатация пассажирского самолета Ту-144.
  • 1978 — старт первого ралли «Дакар». Стоит подчеркнуть, что челнинская команда «КАМАЗ-мастер» является неоднократным победителем соревнований.
  • 1991 — Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ.
  • 1994 — создан Центр хранения документов по личному составу Татарстана. В марте 1999-го учреждение переименовали в Государственный архив документов по личному составу Татарстана.
realnoevremya.ru/Камиль Исмаилов
  • 2011 — в Заинске открыли памятник собаке-космонавту Чернушке.
  • 2016 — обувная фабрика «Спартак» объявила о банкротстве из-за блокировки счетов в «Татфондбанке».
  • 2019 — «Зенит-Казань» в рекордный, девятый раз выиграл Кубок России по волейболу.
  • 2021 — «Зенит-Казань» победил московское «Динамо» и в десятый раз стал победителем Кубка России.
  • 2022 — президент России Владимир Путин создал новую должность — своего первого заместителя в Военно-промышленной комиссии России. Ее занял заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Дарья Пинегина
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:45
    "1994 — создан Центр хранения документов по личному составу Татарстана".

    "Личный состав Татарстана" это что, это как?
    Кто входит в "личный состав Татарстана"? За это деньги платят? Или участие в "личном составе Татарстана" бесплатное?
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