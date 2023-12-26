День в истории 26 декабря: 45 лет ралли «Дакар», родился Шамиль Усманов, открытие главной елки в Казани
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 26 декабря 2023 года
26 декабря в Казани пройдет совместное заседание Совета при раисе Татарстана по межнациональным и межконфессиональным отношениям и Организационного комитета по проведению Года национальных культур и традиций, а также открытие главной городской елки у Центра семьи «Казан». В мире отмечают День подарков, в России — День войсковой противовоздушной обороны (ПВО). 26 декабря в разные годы казанский «Зенит» побеждал в Кубке России, семь лет назад обувная фабрика «Спартак» объявила о банкротстве, 45 лет назад стартовало первое ралли «Дакар». Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка дня
- Совместное заседание Совета при раисе Татарстана по межнациональным и межконфессиональным отношениям и Организационного комитета по проведению в Республике Татарстан Года национальных культур и традиций.
- Торжественная церемония награждения лауреатов Республиканского общественного конкурса «Руководитель года» с участием Рустама Минниханова.
- Чествование в казанском Кремле волейбольной команды «Зенит-Казань», которая 24 декабря выиграла свой 12-й Кубок России.
- Открытие главной городской елки у Центра семьи «Казан».
Кто родился: основатель КНР Мао Цзэдун, писатель Шамиль Усманов
- 1893 — основатель и председатель Китайской Народной Республики Мао Цзэдун.
- 1898 — татарский писатель Шамиль Усманов. Возглавлял в Казани строительство широковещательной радиостанции и первым вышел в прямой эфир городской радиостанции — 7 ноября 1927 года жители города впервые услышали: «Говорит Казань!». В то же время он начал писать: появились пьеса «В кровавые дни», роман «Путь легиона», драма «Запоздалый приказ» и многие другие произведения, где главной темой были события Гражданской войны. В честь Шамиля Усманова в Казани названа улица.
- 1949 — народный артист РСФСР Михаил Боярский.
- 1969 — ректор Университета управления ТИСБИ Дмитрий Поляков.
- 1971 — рок-музыкант, фронтмен Thirty Seconds to Mars Джаред Лето. Стоит подчеркнуть, что в 2014 году группа приезжала в Казань с концертом.
- 1981 — начальник Управления агропромышленного комплекса, земельных отношений и потребительского рынка аппарата Кабинета министров РТ Ленар Фаттерахманов.
- 1997 — генеральный директор ООО «Казань Агрохимсервис» Раиля Калимуллина.
Кто скончался: основатели Yves Rocher, Aviasales и Рунета
- 1530 — основатель империи Великих Моголов Бабур.
- 1933 — первый нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский.
- 1972 — 33-й президент США (1945—1953 гг.) Гарри Трумэн.
- 2009 — основатель косметической компании Yves Rocher Ив Роше.
- 2017 — основатель Aviasales Константин Калинов.
- 2017 — один из создателей Рунета Валерий Бардин.
- 2019 — худрук театра «Современник» Галина Волчек. В 2016 году театр впервые побывал на гастролях в Казани, и Галина Волчек дала интервью корреспонденту «Реального времени».
- 2021 — казанский журналист и поисковик Владимир Ерхов.
Праздники: День подарков и ПВО
- День подарков (Boxing Day). Праздник, который отмечается в Великобритании и в ряде стран Британского содружества наций: Австралии, Новой Зеландии, Канаде, на следующий день после Рождества — 26 декабря.
- День войсковой противовоздушной обороны (ПВО). В этот день в соответствии с приказом начальника штаба Верховного Главнокомандующего от 13 (26) декабря 1915 г. №368 началось формирование отдельных четырехорудийных легких батарей для стрельбы по воздушным целям.
События в истории: банкротство фабрики «Спартак», две победы казанского «Зенита» в Кубке России
- 1783 — совершен первый в истории прыжок с парашютом. Его выполнил французский физик Луи Себастьян Ленорман.
- 1825 — в Санкт-Петербурге российские дворяне, участники «Союза спасения», предприняли попытку государственного переворота, которую в истории называют восстанием декабристов.
- 1825 — в тот же день на престол взошел император Николай І. Восстание декабристов проходило во время присяги новому правителю.
- 1919 — Совнарком РСФСР принял Декрет «О ликвидации безграмотности в РСФСР», согласно которому все население в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, обязано было учиться грамоте на родном или на русском языке.
- 1939 — землетрясение в турецком городе Эрзинджан, в результате которого погибли около 39 тысяч человек.
- 1968 — завершилось строительство Останкинской телебашни.
- 1975 — началась эксплуатация пассажирского самолета Ту-144.
- 1978 — старт первого ралли «Дакар». Стоит подчеркнуть, что челнинская команда «КАМАЗ-мастер» является неоднократным победителем соревнований.
- 1991 — Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ.
- 1994 — создан Центр хранения документов по личному составу Татарстана. В марте 1999-го учреждение переименовали в Государственный архив документов по личному составу Татарстана.
- 2011 — в Заинске открыли памятник собаке-космонавту Чернушке.
- 2016 — обувная фабрика «Спартак» объявила о банкротстве из-за блокировки счетов в «Татфондбанке».
- 2019 — «Зенит-Казань» в рекордный, девятый раз выиграл Кубок России по волейболу.
- 2021 — «Зенит-Казань» победил московское «Динамо» и в десятый раз стал победителем Кубка России.
- 2022 — президент России Владимир Путин создал новую должность — своего первого заместителя в Военно-промышленной комиссии России. Ее занял заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
комментарии
"Личный состав Татарстана" это что, это как?
Кто входит в "личный состав Татарстана"? За это деньги платят? Или участие в "личном составе Татарстана" бесплатное?