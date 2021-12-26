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«Зенит-Казань» победил московское «Динамо» и получил Кубок России-2021

21:39, 26.12.2021
«Зенит-Казань» победил московское «Динамо» и получил Кубок России-2021
Фото: vk.com/volleyzenit

«Зенит-Казань» победил московское «Динамо» в сегодняшнем матче со счетом 3:0 и завоевал Кубок России.

Матч проходил в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце». Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:18, 25:19, 25:23) в пользу казанской команды.

Кубок России разыгрывается с 1993 года. «Зенит» стал обладателем трофея в десятый раз и является рекордсменом по этому показателю.

Вчера «Зенит-Казань» победил новосибирский «Локомотив» со счетом 3:0.

Дарья Акимова
СпортВолейбол Татарстан

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