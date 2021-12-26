Умер казанский журналист и поисковик Владимир Ерхов
На 63-м году жизни умер казанский журналист, сценарист, режиссер, кинодокументалист и участник поисковых экспедиций Владимир Михайлович Ерхов. Об этом сообщается в соцсетях организации.
Владимир Михайлович родился в 1959 году. Окончил филологический факультет Казанского государственного университета, после чего работал журналистом. Он был одним из основателей поискового движения в Татарстане, участником студенческого поискового отряда КГУ «Снежный десант», с середины 1980-х — комиссаром объединенного отряда поисковиков республики. В 1989—1991 годах — организатор и первый руководитель действующей по настоящее время Межрегиональной поисковой экспедиции «Любань».
24 декабря ушел из жизни известный фотограф Татарстана Александр Семенов. Ему было 84 года. Причины смерти не уточняются.
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