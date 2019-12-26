«Зенит-Казань» в рекордный девятый раз выиграл Кубок России

«Зенит-Казань» в финале Кубка России второй год подряд обыграл питерский «Зенит» (3:0).

Казанцы затратили на победу всего лишь три сета.

Таким образом, казанский «Зенит» в шестой раз подряд стал обладателем Кубка России. Также казанцы установили рекорд турнира, выиграв титул в девятый раз в своей истории.

«Зенит-Казань»- «Зенит» (Санкт-Петербург) -3:0 (25:14, 25:21, 25:20).