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«Зенит-Казань» в рекордный девятый раз выиграл Кубок России

21:35, 26.12.2019
«Зенит-Казань» в рекордный девятый раз выиграл Кубок России
Фото: vk.com/volleyzenit

«Зенит-Казань» в финале Кубка России второй год подряд обыграл питерский «Зенит» (3:0).

Казанцы затратили на победу всего лишь три сета.

Таким образом, казанский «Зенит» в шестой раз подряд стал обладателем Кубка России. Также казанцы установили рекорд турнира, выиграв титул в девятый раз в своей истории.

«Зенит-Казань»- «Зенит» (Санкт-Петербург) -3:0 (25:14, 25:21, 25:20).

СпортВолейбол Татарстан
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