День в истории 19 декабря: убит посол России в Турции, родился Брежнев, главы Лисичанска и Рубежного в Казани
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 19 декабря 2023 года
19 декабря в Казань приедут главы Лисичанска и Рубежного Луганской Народной Республики, пройдут XVIII съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» и заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг». В мире отмечают Международный день помощи бедным, в России — День военной контрразведки. Год назад Владимир Путин подписал указ о проведении Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в 2024 году в Казани, 4 года назад Рустам Минниханов дал старт празднованию 100-летия республики, 7 лет назад в Турции убили российского посла Андрея Карлова. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка дня
- Президент России Владимир Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны. Будут подведены итоги деятельности российских Вооруженных сил в 2023-м, с основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу.
- В Казань приедут главы Лисичанска и Рубежного Луганской Народной Республики — Эдуард Сахненко и Сергей Хортив. В столице Татарстана они встретятся с раисом республики Рустамом Миннихановым. Напомним, оба города являются подшефными республики.
- XVIII съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан».
- Заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» под руководством Рустама Минниханова.
- Встреча раиса Татарстана с ректорами вузов и руководителями научных организаций.
- Заседание Клуба инвесторов Татарстана.
- Континентальная хоккейная лига — казанский «Ак Барс» на выезде сыграет с омским «Авангардом».
Кто родился: Леонид Брежнев и Эдит Пиаф
1906 — глава СССР в 1964—1982 годах Леонид Брежнев (умер в 1982 году).
1913 — советский хирург-кардиолог, русский писатель, академик Николай Амосов (умер в 2002 году).
1915 — французская певица и актриса Эдит Пиаф (умерла в 1963 году).
1933 — советская и российская актриса, народная артистка СССР Галина Волчек (умерла в 2019 году).
1944 — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская.
1950 — лауреат премии Баки Урманче, архитектор, уроженец Казани Нияз Халит. Самый его масштабный труд — книги по стилям и формам татарской архитектуры Казани, в которых он дотошно объяснял образно-художественный и декоративный язык архитектуры.
1969 — генеральный консул Турции в Казани Йылмаз Угур.
Кто скончался: автор романа «Грозовой перевал»
- 1848 — английская поэтесса Эмили Бронте. Известна как автор романа «Грозовой перевал».
- 2021 — кинорежиссер и народный артист России Андрей Малюков. Он известен фильмами «34-й скорый» и «Мы из будущего», а еще телесериалами «Мосгаз», «Империя под ударом», «Спецназ», «Диверсант», «Грозовые ворота», «Побег», «Григорий Р».
Праздники
- Международный день помощи бедным. Его утвердила Организация Объединенных Наций в 1995 году с целью указать богатым на наличие трудностей жизни у бедных.
- День военной контрразведки России. Образована 19 декабря 1918 года. В задачу военной контрразведки на тот момент входила борьба с контрреволюцией в различных формах ее проявления.
- День святителя Николая Чудотворца. Праздник Русской православной церкви. В этот день по новому стилю Николай Чудотворец скончался.
- День снабженца. Ежегодный праздник, который не является официальным. Его предложила отмечать компания «Симплекс» — поставщик полимерного сырья в России — в 2001 году.
События в истории: выход «Титаника», старт празднования 100-летия ТАССР
- 1863 — англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум. Его промышленное производство началось через 3 года.
- 1880 — Московский суд огласил приговор Соньке Золотой Ручке. Ее сослали в Сибирь, из ссылки она освободилась в 1898 году.
- 1917 — стартовал первый регулярный чемпионат канадской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
- 1919 — Совет Народных Комиссаров принял постановление «О воспрещении на территории РСФСР изготовления и продажи спирта, крепких напитков и не относящихся к напиткам спиртосодержащих веществ». Документ стал первым советским аналогом «сухого закона».
- 1939 — на вооружение принят легендарный танк Т-34.
- 1972 — из Лунной экспедиции на Землю вернулся экипаж корабля «Аполлон-17». Это шестая и последняя американская экспедиция на Луну.
- 1983 — «кража века». Из высотного здания штаб-квартиры Бразильской конфедерации футбола в Рио-де-Жанейро похитили золотую статуэтку Ники, крылатой древнегреческой богини победы, — Кубок Жюля Риме. Его присуждали раз в 4 года команде–победительнице чемпионата мира.
- 1997 — премьера фильма «Титаник» режиссера Джеймса Кэмерона. До 2009 года был самым кассовым фильмом в истории — рекорд побил другой фильм Кэмерона, «Аватар».
- 2002 — президент России Борис Ельцин в сопровождении первых лиц Татарстана прогулялся по Казанскому кремлю, осмотрел мечеть «Кул Шариф».
- 2016 — «ИнтехБанк» официально заявил о приостановке расчетно-кассового обслуживания до стабилизации ситуации в банковском секторе.
- 2016 — в Турции убили российского посла Андрея Карлова. Это произошло во время его выступления на открытии фотовыставки в центре современного искусства в Анкаре.
- 2017 — Верховный суд Татарстана завершил оглашение приговора по делу о массовом распространении «спайсов» на территории республики. Виновными в преступлениях признаны 12 человек — в сумме они получили 140 лет колонии.
- 2019 — президент Татарстана Рустам Минниханов дал старт празднованию 100-летия республики и впервые наградил медалью «100-летие образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» — ее получил Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.
- 2019 — Леонид Слуцкий стал главным тренером «Рубина». Он подписал контракт на 5 лет, покинул пост в ноябре 2022-го.
- 2022 — новое общероссийское движение детей и молодежи получило название «Движение первых».
- 2022 — Владимир Путин подписал указ о проведении Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в 2024 году в Казани. Они пройдут с 21 февраля по 3 марта.
комментарии
А почему в зале одни мужики заседают?
В вузах и НИИ 90% химиков это женщины, обеспечивающие бурное развитие нефтегазохимической отрасли.