День в истории 17 декабря: две пресс-конференции Путина, родился Николай Колесов, съезд «Единой России»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 17 декабря 2023 года
17 декабря пройдет первый за 2 года съезд партии «Единая Россия». В России отмечаются День Ракетных войск стратегического назначения и День сотрудников Государственной фельдъегерской службы, или курьеров. 17 декабря с разницей в 5 лет прошли две пресс-конференции Владимира Путина. А 6 лет назад с космодрома Байконур стартовал российский космический корабль «Союз МС-07» с флагами WorldSkills и хоккейного клуба «Ак Барс». Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка дня
- Съезд партии «Единая Россия». Он будет первым за 2 года.
Кто родился: Николай Колесов и Альберт Ризванов
- 1928 — актер театра и кино, народный артист СССР Леонид Броневой (умер в 2017 году).
- 1936 — 266-й Папа Римский Франциск (в миру Хорхе Марио Бергольо).
- 1956 — экс-председатель совета директоров АО «Завод Элекон», генеральный директор холдинга «Вертолеты России» — генеральный директор ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии» Государственной корпорации «Ростехнологии» Николай Колесов.
- 1974 — директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов.
- 1981 — директор филиала страховой компании «Согласие» в Татарстане Альберт Ишбулатов.
- 1996 — фигуристка, чемпионка мира (2015) и Европы (2015) Елизавета Туктамышева.
Кто скончался: Ким Чен Ир и Джузеппе Спарта
- 1987 — народный артист СССР Аркадий Райкин.
- 1998 — режиссер Дамир Сиразиев. Известен постановкой по роману Чингиза Айтматова «Плаха». Также ставил на Центральном стадионе первую татарскую рок-оперу «Магди», а в Кремле — сюиту «Сөембикә кыйссасы». С 1999 года в республике вручается премия имени Сиразиева.
- 2011 — глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ир (1994—2011 годы).
- 2017 — народный артист России, кинорежиссер, уроженец Казани Георгий Натансон. Среди режиссерских работ Натансона наиболее известны фильмы «Старшая сестра», «Еще раз про любовь», «Посол Советского Союза», «Валентин и Валентина», «Все остается людям».
- 2021 — основатель первой в Казани пиццерии Джузеппе Спарта. В 1993 году он основал отель «Джузеппе», куда входят пиццерия, отель и ресторан. В 2015 году Минтимер Шаймиев наградил владельца отеля «Джузеппе» медалью «За доблестный труд» за «вклад в обеспечение высокой культуры обслуживания населения и многолетнюю плодотворную работу».
Праздники: День курьеров и Ракетных войск стратегического назначения
- День Ракетных войск стратегического назначения. Установлен указом президента от 31 мая 2006 года. РВСН, как вид Вооруженных Сил, были созданы 17 декабря 1959 года по решению правительства СССР. Впервые в качестве профессионального праздника День ракетных войск был установлен в 1995 году.
- День сотрудников Государственной фельдъегерской службы. Фельдъегерем является военный курьер по доставке важнейших государственных документов. Дата связана с тем, что 17 декабря 1796 года учредили Фельдъегерский корпус.
- День курьера в России. Неофициальный праздник, дата которого приурочена к созданию фельдъегерской службы.
События в истории: уничтожение Зимнего дворца, операция против Ирака «Лиса пустыни»
- 1837 — пожар в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге, в результате которого здание главной императорской резиденции полностью уничтожено.
- 1903 — первый полет самолета братьев Райт.
- 1926 — в СССР закончили первую всесоюзную перепись населения.
- 1934 — общее собрание Казанского химико-технологического института постановило просить ЦИК АТССР присвоить КХТИ имя первого секретаря Ленинградского обкома Сергея Кирова, которого убили 1 декабря того же года. Это имя вуз носил до 1992 года
- 1989 — в США на телеканале FOX была показана первая серия «Симпсонов».
- 1992 — США, Канада и Мексика подписали соглашение о создании Североамериканской зоны свободной торговли.
- 1998 — США и Великобритания начали военную операцию против Ирака «Лиса пустыни». Целью было лишение Ирака способности производить и использовать оружие массового поражения после того, как он отказался сотрудничать с международной комиссией ООН.
- 2010 — тунисец Мохаммед Буазизи совершил самосожжение. С этого инцидента началась «Арабская весна» — серия протестов, восстаний и вооруженных мятежей в 20 странах Ближнего Востока и Северной Африки.
- 2015 — прошла большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая длилась 3 часа 8 минут. На ней он предсказал ухудшение отношений между Россией и Украиной с 1 января 2016 года и заявил, что Татарстан может сам определять название высшей должности исполнительной власти: «Мы с уважением отнесемся к любому выбору народа Татарстана. Поэтому вы уж сами там решайте, ладно?»
- 2017 — казанский «Зенит» впервые стал победителем клубного чемпионата мира по волейболу.
- 2017 — с космодрома Байконур стартовал российский космический корабль «Союз МС-07» с флагом WorldSkills. Акция была приурочена к проведению мирового первенства по рабочим профессиям WorldSkills — 2019 в Казани. Также в космос отправили флаг хоккейного клуба «Ак Барс» и уменьшенную точную копию Кубка Гагарина. На запуске побывал Рустам Минниханов.
- 2019 — Арбитражный суд Татарстана признал банкротом АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования РТ».
- 2020 — пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Она продлилась почти пять часов. Глава государства ответил на множество вопросов, например, про отравление оппозиционера Алексея Навального. Также он пообещал новые выплаты на детей до 7 лет, к Новому году их родители должны будут получать по 5 тысяч рублей. Более подробно ознакомиться с ответами Путина на вопросы о росте цен, секрете счастья и выборах в США можно в трансляции «Реального времени». Репортаж с поездки корреспондента издания на пресс-конференцию читайте тут.
- 2021 — в столице Татарстана открыли бюст известного писателя, первого студента Казанского императорского университета Сергея Аксакова.
комментарии
Стоит добавить, что КХТИ в то время, в 1930-1934 гг., носил имя Великого Химика А.М.Бутлерова - КХТИ им.А.М.Бутлерова, и мог бы носить до сих пор...