Умер основатель первой в Казани пиццерии Джузеппе Спарта

Фото: архив

Стало известно о смерти основателя первой в Казани пиццерии итальянца Джузеппе Спарта. Об этом пишет «Татар-информ» со ссылкой на источник в отеле «Джузеппе».

Джузеппе Спарта стал одним из первых иностранцев, открывших свой бизнес в Татарстане. В 1993 году он основал «Отель Джузеппе», куда входят пиццерия, отель и ресторан. Первой открылась пиццерия, затем отель. Каждый номер в отеле носил название одного из итальянских городов.

Фото: архив

В 2015 году Минтимер Шаймиев наградил владельца «Отеля Джузеппе» медалью «За доблестный труд» за «вклад в обеспечение высокой культуры обслуживания населения и многолетнюю плодотворную работу».



Ольга Шагиева