Ишбулатов Альберт Наильевич

Общая информация

Родился 17 декабря 1981 года в г. Шаргунь Узбекской ССР.

Образование:

2002 год — Уфимский юридический институт (специальность «юриспруденция» 2009 год — Башкирский государственный университет, экономический факультет (специальность «финансы и кредит» )

Трудовая деятельность:



2002 — 2006 гг. — преподаватель Уфимского юридического института.

2006 — 2008 гг. — специалист ОКР в ЗАО «Банк „Русский Стандарт“.

2008 — 2010 гг. — руководитель филиала ЗАО „Банк “Русский Стандарт» в Уфе.

2010 — 2013 гг. — глава макрорегиона «Волга» розничного подразделения Cetelem BNP Paribas.

2013 — 2014 гг. — заместитель управляющего, врио руководителя операционного офиса ВТБ24 в Уфе.

2014 — 2015 гг. — директор проекта Департамента по работе с регионами Блока розничного страхования страховой компании «Росгосстрах».



С февраля 2015 года — руководитель филиала страховой компании «Росгосстрах» в Татарстане.



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