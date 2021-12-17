У главного корпуса КФУ открыли бюст Сергею Аксакову

Фото: КФУ

У главного корпуса КФУ открыли бюст известного писателя и общественного деятеля ХIХ века Сергея Аксакова. Его установили рядом с памятником Льву Толстому.

Автором бронзового бюста Сергея Аксакова стал скульптор Салават Щербаков. Проект разработан ГУП «Татинвестгражданпроект». Высота композиции составляет 3,4 метра, из которых 1,4 метра — бюст и 2 метра — постамент.

Сергей Аксаков — первый студент Казанского императорского университета. В 1804 году он оказался первым в списке студентов, когда старшие классы были преобразованы в первый курс университета. Он получил студенческий билет №1.

О том, что в Казани появится памятник писателю, общественному деятелю и первому студенту Казанского императорского университета Сергею Аксакову, стало известно в сентябре 2021 года.



Ольга Шагиева