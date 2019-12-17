Арбитраж Татарстана признал банкротом АИЖК РТ

Арбитражный суд Татарстана признал банкротом АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования РТ». В компании введена процедура конкурсного производства.

Решение принято 12 декабря, говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.

Конкурсным управляющим назначена Наталья Никифорова. Заседание по рассмотрению результатов процедуры назначено на 13 мая 2020 года.

Напомним, что кредиторы АИЖК приняли решение банкротить компанию на заседании в конце ноября.

Республиканское АИЖК сформировано по решению правительства Татарстана. Агентство призвано работать на повышение доступности жилья и развивать в республике рынок ипотеки.

