По ту сторону экрана: репортаж с поездки на пресс-конференцию Путина

Фото: Дарья Пинегина

Пресс-конференции Владимира Путина не хватило 6 минут, чтобы побить рекорд по длительности — она продлилась 4 часа 35 минут (самая долгая была — 4 часа 40 минут). Глава государства за это время успел ответить на 68 вопросов. Общение президента с прессой проходило в новом формате — диалог с журналистами шел по видеосвязи, а мероприятие включало в себя элементы Прямой линии. Спросить желаемое, естественно, получилось не у всех, а у кого получилось, тот зажигал на полную. Конечно, всем запомнились вопрос о нецензурной лексике от фронтмена группировки «Ленинград» и генерального продюсера телеканала RTVI Сергея Шнурова, плакат рязанской журналистки «Я беременна», фамилия волонтера Александра Печенегина (с учетом апрельского обращения Путина к россиянам) и назначение новогодней выплаты 5 тыс. рублей семьям с детьми до 8 лет. С подробностями пресс-конференции можно ознакомиться в трансляции «Реального времени». А деталями закулисья и личными впечатлениями от работы на одной из площадок президентского брифинга для региональных журналистов, а именно в Нижнем Новгороде, — делится в своем репортаже корреспондент «Реального времени».

С волонтерами не бороться, плакатами не махать

Сбор журналистов в нижегородском Доме связи начался еще за 3 часа до начала пресс-конференции. Естественно, прибывшие первыми желали занять места в первом ряду, но организаторы сразу предупредили — это не повлияет на возможность задать вопрос, а видно будет всех. Так и получилось, почти всех не спасли даже яркие плакаты и постоянная их смена.

Большую часть времени «до» заняли оргвопросы и инструктаж. Первый момент — на площадку, судя по всему, пропустили всех аккредитованных журналистов, то есть они успешно прошли тест на коронавирус. Второй — долго было непонятно, пустят ли с рюкзаками — частым и необходимым атрибутом многих журналистов, и в итоге — не пустили. Войти разрешили только с серыми под цвет пола в зале сумками, которые раздали всем. А потом выяснилось, что и они мешают красивому кадру, и организаторы, и сам ведущий, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз бросали фразу «как на вокзале».

Сам Песков, который выходил на связь для проверки работоспособности всех технических систем, особо не напутствовал журналистов. В этом плане разошелся главный режиссер трансляции в Нижнем Новгороде. Он сразу предупредил, что Путин постоянно видит журналистов из всех региональных центров, и будут показываться не только общий план зала, но и отдельные люди с плакатами и без. Что касается транспарантов, то посоветовали ими не трясти (действительно, такого почти не было, — прим. ред.). Отдельно режиссер остановился на волонтерах, с которыми он призвал не бороться и не пытаться вырвать у них микрофон. А сам процесс был таким — если выбрали тебя, то встаешь, снимаешь маску и говоришь в микрофон, который держит волонтер.

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Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина





Кокошник и плакат с благодарностью за Здунова не помогли



Каждый город, от которых работали журналисты, вышел на связь с президентом максимум два раза. Исключение составила Москва, где дали слово двум иностранным представителям СМИ и нескольким федеральным, а также резиденция Ново-Огарево, где рядом с президентом сидел Кремлевский пул, и call-центр, где обращения граждан зачитывали волонтеры. Песков подключал каждую площадку по очереди, и когда она дошла до Нижнего Новгорода, то модератор выбрал вопрос журналиста из Мордовии про онлайн-образование. В следующий раз пресс-секретарь президента обратил внимание на журналистов из ПФО только через 2 часа. На этот раз выбор пал на журналистку из Пензы, она спросила про индексацию пенсии работающим пенсионерам. Обоим журналистам на память оставили ветрозащиту для микрофона с надписью «президент РФ», так как волонтеры их постоянно меняли.

1 / 8 Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Сидеть неподвижно 4 часа — это задача оказалась не по силам многим региональным журналистам. Ближе к концу зал покинули около четверти присутствующих, смирившихся, что они так и не будут услышаны президентом. Среди них была и журналистка из Мордовии с плакатом «Путин, спасибо за Здунова», которая, очевидно, благодарила Путина за назначение бывшего министра экономики Татарстана Артема Здунова врио главы региона. Не дождалась своей очереди орда журналистов из Уфы и представитель Кирова с плакатом «Вятский квас», который уже мелькал несколько лет назад на пресс-конференции. Не впечатлила Пескова и женщина в кокошнике.

Сидеть неподвижно 4 часа оказалось не по силам многим региональным журналистам. Фото: Дарья Пинегина

Едва все закончилось, телевизионщики как муравьи облепили тех, чьи вопросы все же были услышаны. Все сводилось к тому, что они были рады предоставленной возможности. Пока Путин продолжал отвечать на вопросы журналистов Кремлевского пула в Ново-Огарево, журналисты подходили к коллегам, спрашивая о впечатлениях. Многие выразили сожаление, что выступили только двое журналистов из 80 с лишним. Организаторы разводили руками — мол, ничего не поделаешь. Но кто-то все же в шутку посоветовал сделать в следующий раз более провокационный плакат.