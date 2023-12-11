День в истории 11 декабря: первая Чеченская кампания, день рождения Айрата Хайруллина, форум «Наш Татарстан»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 11 декабря 2023 года
11 декабря в Татарстан с рабочим визитом прибудет Аким области Абай (Казахстан) Нурлан Уранхаев, который проведет ряд встреч. В мире отмечается Международный день гор, в России — День памяти крымчаков и евреев Крыма — жертв нацизма. Четыре года назад анонсировали появление «Городов трудовой доблести», 324 года назад Петр I учредил Андреевский флаг. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка дня
- Делегация России приедет на 10-ю сессию Конференции государств — участников Конвенции ООН против коррупции в американскую Атланту, которая продлится с 11 по 15 декабря.
- В Татарстан с рабочим визитом прибудет Аким области Абай (Казахстан) Нурлан Уранхаев.
- Встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова с победителями и призерами Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 2023 года.
- Рустам Мииниханов посетит общежитие №6 Казанского федерального университета.
- Старт республиканского молодежного форума «Наш Татарстан».
- Единая лига ВТБ — казанский УНИКС против «Астаны».
Кто родился: Вагиз Мингазов, Рамиль Зиганшин и Айрат Хайруллин
- 1955 — бывший генеральный директор ОАО «Вамин Татарстан» Вагиз Мингазов.
- 1962 — ректор ФГБОУ ДПО «Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса» Николай Титов.
- 1972 — музыкальный директор Международного фестиваля импровизационной музыки «JAZZ в Кремле», директор Государственного филармонического джазового оркестра РТ при Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая Ольга Скепнер.
- 1978 — директор Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Рамиль Зиганшин.
- 1981 — министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин.
- 1983 — руководитель исполкома Буинского района РТ Ленар Шакирзянов.
- 1984 — главный Государственный ветеринарный инспектор по РТ Евгений Иванов.
Кто скончался: Шарль Фабри и Ильгиз Абдуллин
- 1945 — один из первооткрывателей озонового слоя в атмосфере Земли Шарль Фабри.
- 2020 — заслуженный врач РФ, заслуженный врач ТАССР, председатель постоянной комиссии Государственного совета РТ по социальным вопросам и делам молодежи (1995—2000 годов) Ильгиз Абдуллин.
- 2021 — бывший начальник Главного разведывательного управления Генштаба России генерал-полковник Федор Ладыгин.
Праздники: День гор и танго
- Международный день гор. Учрежден в 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию, официально установлен спустя 11 лет, в январе 2003 года на 57-й Генеральной Ассамблее ООН. Цель — привлечение внимания к проблемам развития горных регионов планеты.
- Международный день танго. Отмечается в связи с тем, что 11 декабря 1887 года родился аргентинский певец и киноактер, «Король танго» Карлос Гардель.
- День памяти крымчаков и евреев Крыма — жертв нацизма. Отмечается с 2004 года. В этот день проводятся памятные траурные мероприятия на 10-м километре шоссе Симферополь — Феодосия — на этом месте 11 декабря 1941 года, во время Великой Отечественной войны, немецко-фашистские захватчики начали расстрелы евреев, крымчаков, цыган и пленных советских моряков. Всего погибло более 18 тысяч человек, павших жертвами нацизма.
События в истории: начало первой Чеченской кампании, вывод российских войск из Сирии
- 1699 года — Петр I учредил Андреевский флаг. Он представляет собой белое полотнище с двумя диагональными полосами синего цвета и является официальный флагом Российского военного флота.
- 1844 — дантист из Бостона Горас Уэллс впервые применил веселящий газ в качестве средства анестезии.
- 1852 — в Париже открылся Цирк Наполеона. Является старейшим из действующих в мире.
- 1931 — в СССР были утверждены типовые Правила уличного движения.
- 1941 — Германия и Италия объявили войну США.
- 1946 — при ООН организован Детский фонд ЮНИСЕФ.
- 1988 — в Армении Ил-76М разбился при его заходе на посадку. Погибли 77 человек — это крупнейшая авиакатастрофа в Армении.
- 1994 — президент России Борис Ельцин подписал указ «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной деятельности на территории Чеченской Республики». 11 декабря того года войска Минобороны и внутренние войска МВД вошли на ее территорию — началась первая Чеченская кампания, цель которой, как сообщил в своем обращении глава России, — «защитить граждан Чечни от вооруженного экстремизма».
- 1996 — в Казани в торжественной обстановке открыли памятник профессору и ректору Императорского Казанского университета Карлу Фуксу.
- 2009 — вышла игра Angry Birds.
- 2017 — президент России Владимир Путин поручил начать вывод российских войск из Сирии.
- 2017 — Путин присудил госпремию в области благотворительности Владимиру Вавилову за основание первого в Казани детского хосписа.
- 2019 — в России анонсировали появление «Городов трудовой доблести». Казань получила это звание одной из первых — в июле 2020 года.
- 2020 — в Карачаево-Черкесии около здания Управления ФСБ произошел взрыв. Его совершил смертник. Злоумышленник взорвал себя при попытке задержания. Боевик пытался прорваться на территорию, где проводились оперативные мероприятия. В результате инцидента пострадали шесть силовиков.
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