Мингазов Вагиз Василович
Общая информация
Руководитель филиала ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по РТ, депутат Государственного Совета РТ пятого созыва
Родился 11 декабря 1955 года.
Образование:
1978 год — Казанский государственный ветеринарный институт (специальность «Ветеринария»)
Трудовая деятельность:
В 1978 — 1984 гг. — главный зоотехник, директор совхоза «Ватан».
В 1984 — 1985 гг. — директор совхоза «Северный».
В 1985 — 1988 гг. — начальник районного управления сельского хозяйства и продовольствия.
В 1988 — 1990 гг. — первый секретарь Арского райкома КПСС.
В 1990 — 1998 гг. — председатель райсовета.
В 1992 — 1998 гг. — глава администрации Арского района.
В 1998 — 2006 гг. — генеральный директор ОАО «Холдинговая компания „Татарстан сэтэ“.
В 2004 — 2009 гг. — депутат Государственного совета РТ третьего созыва.
В 2006 — 2011 гг. — генеральный директор ОАО „Вамин Татарстан“.
В 2009 — 2011 гг. — депутат Государственного совета РТ четвертого созыва.
В 2011 г. — председатель совета директоров ОАО „Вамин Татарстан“.
В 2011 — 2014 гг. — член совета федерации федерального собрания РФ.
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
С 31 октября 2014 г. — руководитель филиала ФГУ „Российский сельскохозяйственный центр“ по РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань ул. Даурская, 14
- Телефон: (843) 277-82-09
- Email: rscrt@mail.ru
- Сайт: http://rosselzentr.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 02.05.2018