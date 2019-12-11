В России могут появиться «Города трудовой доблести»

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил о готовности законопроекта, согласно которому российским городам будет присваиваться почетное звание «Город трудовой доблести».

Инициатива была разработана в связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведением Года памяти и славы. Звание может быть присвоено городам РФ, внесшим значительный вклад в обеспечение военных действий для достижения победы в Великой Отечественной войне и трудового подвига в тылу, пишет «Интерфакс».

Ранее Государственный совет Удмуртии внес в Государственную думу законопроект о разработке почетного звания «Город трудовой воинской славы».