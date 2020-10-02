Зиганшин Рамиль Рустэмович
Общая информация
Родился 11 декабря 1978 года.
Образование
Окончил Ульяновскую государственную сельскохозяйственную академию имени П.А. Столыпина.
Трудовая деятельность
С 2010 г. — депутат Городского совета г. Болгар.
До 2019 г. — заместитель директора по маркетингу, заместитель директора по общим вопросам Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.
C 2019 г. — директор Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.
Награды и звания
Награжден почетной грамотой главы Спасского района РТ (2012 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 422840, ул. Назаровых, 67
- Телефон: (84347) 3-16-32
- Email: bulgar2003@mail.ru
- Сайт: https://vbolgar.ru/
Дата последнего обновления: 02.10.2020