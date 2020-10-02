Список персон

Зиганшин Рамиль Рустэмович

Культура, Музеи, выставочные залы, галереи

Общая информация

Родился 11 декабря 1978 года.

Образование

Окончил Ульяновскую государственную сельскохозяйственную академию имени П.А. Столыпина.

Трудовая деятельность

С 2010 г. — депутат Городского совета г. Болгар.

До 2019 г. — заместитель директора по маркетингу, заместитель директора по общим вопросам Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

C 2019 г. — директор Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

Награды и звания

Награжден почетной грамотой главы Спасского района РТ (2012 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Адрес: 422840, ул. Назаровых, 67
  • Телефон: (84347) 3-16-32
  • Email: bulgar2003@mail.ru
  • Сайт: https://vbolgar.ru/

Дата последнего обновления: 02.10.2020


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