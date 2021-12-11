Скончался бывший начальник ГРУ Федор Ладыгин

Сегодня после продолжительной болезни умер бывший начальник Главного разведывательного управления Генштаба России генерал-полковник Федор Ладыгин. Ему было 83 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина.

Ладыгин возглавлял ГРУ с 1992 по 1997 год. После отставки занимал пост вице-президента Союза ветеранов военной разведки РФ. В 1999 году выдвигался в депутаты Госдумы.

Фото: ru.wikipedia.org

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Дарья Акимова