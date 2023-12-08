День в истории 8 декабря: договоры о распаде СССР и создании СНГ, родились Файзуллин и Мутко

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 8 декабря 2023 года

Фото: коллаж realnoevremya.ru

8 декабря Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрит проект постановления о трехдневном голосовании на выборах президента РФ в марте 2024 года, в Казани пройдет 44-е заседание Объединенной коллегии таможенных служб государств — членов Евразийского экономического союза в Казани. В мире отмечают Международный день художника, в России — День образования казначейства. Год назад российского предпринимателя Виктора Бута, которого американский суд в 2012 году приговорил к 25 годам тюрьмы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку террора, обменяли на баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер, 3 года назад — патриарх Кирилл назначил главой православной церкви в Татарстане митрополита Екатеринбургского Кирилла, 60 лет назад — катастрофа Boeing 707, которая занесена в книгу рекордов Гиннесса по наибольшему числу погибших от удара молнии. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка дня

Накануне Дня героев Отечества президент России Владимир Путин вручит героям России медали «Золотая звезда».

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрит проект постановления о трехдневном голосовании на выборах президента РФ в марте 2024 года. Накануне Совфед назначил выборы президента России на 17 марта 2014 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

44-е заседание Объединенной коллегии таможенных служб государств — членов Евразийского экономического союза в Казани с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Заседание Совета директоров ПАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах с участием Рустама Минниханова.

Республиканский антикоррупционный форум в ИТ-парке им. Б. Рамеева.

Чемпионат России по водному поло среди мужских команд — «КОС-Синтез» против клуба «Спартак-Волгоград».

Кто родился: Виталий Мутко, Ирек Файзуллин и Алла Евстафьева

1861 — французский режиссер, артист цирка, один из основоположников мирового кинематографа Жорж Мельес (умер в 1938 году)

1910 — командир подводной лодки Щ-402, уроженец Казани Николай Столбов (погиб в 1942 году от взрыва водорода при зарядке аккумуляторов). В честь него названа улица в Казани.

1927 — татарский писатель, народный поэт Татарстана, лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая Ахсан Баянов (умер в 2013 году).

1929 — мастер озвучивания персонажей мультфильмов, заслуженная артистка РСФСР Клара Румянова (умерла в 2004 году).

1934 — актриса театра и кино, певица, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих.

1957 — бывший премьер-министр России Михаил Касьянов*.

1958 — экс министр спорта России, генеральный директор АО «Дом.рф», почетный житель Казани Виталий Мутко.

Виталий Мутко и Ирек Файзуллин. взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

1962 — экс-глава Минстроя Татарстана, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.

1978 — заместитель председателя правления по экономике и финансам АО «ТАИФ» Алла Евстафьева.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кто скончался: Хади Такташ и Венера Шарипова

1931 — татарский поэт, один из основоположников татарской советской поэзии Хади Такташ. Похоронен на кладбище в казанском парке имени Горького. В честь него также названа улица в столице Татарстана и установлен памятник.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

1989 — оперная певица, солистка Татарского театра оперы и балета и Татарской филармонии Венера Шарипова.

2020 — последний министр обороны Советского Союза маршал авиации Евгений Шапошников.

Праздники: День художника и День образования российского казначейства

Международный День художника. Учрежден в 2007 году Международной ассоциацией «Искусство народов мира». Стоит подчеркнуть, что это не единственная подобная дата — в отдельных регионах России День художника отмечается в другие дни (Курская область — 9 августа, Липецкая — 25 декабря), а некоторые творческие объединения предлагают назначить праздник на 25 октября — день рождения Пабло Пикассо.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

День образования российского казначейства. В этот день в 1992 году президент России Борис Ельцин подписал Указ № 1556 «О Федеральном казначействе», согласно которому была создана система органов Федерального казначейства РФ. При этом первые казенные дворы появились еще в XV веке.

День Конституции Узбекистана. Является национальным праздником. Отмечается в связи с тем, что 8 декабря 1992 года на 11-й сессии Верховного Совета Узбекистана была единогласно принята Конституция республики как независимого суверенного государства.



События в истории: Кирилл стал митрополитом Казанским и Татарстанским, Виктора Бута обменяли на Бриттни Грайнер

1832 — основана Императорская военная академия — будущая Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил России.

1863 — пожар в чилийской церкви Ла-Кампана, погибли больше 2 тысяч человек.

1955 — парламентская ассамблея Совета Европы утвердила официальный флаг. Позже он перешел к Евросоюзу.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

1980 — Марк Дэвид Чепмен убил бывшего участника The Beatles Джона Леннона.

1963 — около города Элктон в штате Мэриленд (США) в самолет Boeing 707-121 попала молния, что привело к взрыву. Погиб 81 человек. Катастрофа занесена в книгу рекордов Гиннесса как повлекшая наибольшее число погибших от удара молнии.

1987 — в Вашингтоне генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган подписали договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

1991 — президент РСФСР Борис Ельцин, глава Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич подписали Соглашение о распаде СССР и о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Подписание прошло в Вискулях под Брестом.

1999 — подписание Договора о создании Союзного государства России и Беларуси.

2017 — бывший министр образования Татарстана Энгель Фаттахов вновь возглавил Актанышский район Татарстана.



2020 — патриарх Кирилл назначил главой православной церкви в Татарстане митрополита Екатеринбургского Кирилла. До него главой церкви в республике был Феофан, который скончался на 74-м году жизни в ноябре 2020 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

2021 — Эдварда Абдуллазянова переизбрали ректором Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ). Это его третий пятилетний срок — он возглавляет вуз с 2011 года.

2021 — новым канцлером Германии избран 63-летний социал-демократ, министр финансов Олаф Шольц. На этом посту он сменил Ангелу Меркель, которая работала с 2005 года.



2022 — российского предпринимателя Виктора Бута, которого американский суд в 2012 году приговорил к 25 годам тюрьмы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку террора, обменяли на баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер.

*включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов.