Ректора КГЭУ переизбрали на третий срок
Эдварда Абдуллазянова переизбрали ректором КГЭУ. За продление его полномочий проголосовало абсолютное большинство избирателей. Так, руководитель вуза вступил на третий пятилетний срок.
«Сегодня перед университетом стоят новые большие задачи, и я уверен, что все вместе мы достигнем поставленных целей», — рассказал Абдуллазянов.
На пост ректора также претендовал директор Института дополнительного профессионального образования КГЭУ Владимир Ильин, сообщает пресс-служба вуза.
Весной прошлого года на новый пятилетний срок также вступил ректор КФУ Ильшат Гафуров. На этой должности он находится с 2010 года.
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