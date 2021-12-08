Ректора КГЭУ переизбрали на третий срок

Фото: пресс-служба КГЭУ

Эдварда Абдуллазянова переизбрали ректором КГЭУ. За продление его полномочий проголосовало абсолютное большинство избирателей. Так, руководитель вуза вступил на третий пятилетний срок.

«Сегодня перед университетом стоят новые большие задачи, и я уверен, что все вместе мы достигнем поставленных целей», — рассказал Абдуллазянов.

Фото: Максим Платонов (архив)

На пост ректора также претендовал директор Института дополнительного профессионального образования КГЭУ Владимир Ильин, сообщает пресс-служба вуза.

Весной прошлого года на новый пятилетний срок также вступил ректор КФУ Ильшат Гафуров. На этой должности он находится с 2010 года.

Диана Жиленкова