Патриарх Кирилл назначил главой православной церкви в Татарстане Екатеринбургского митрополита Кирилла

Фото: Максим Платонов (архив)

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (в миру Михаил Наконечный) переберется в Казань. Патриарх Кирилл назначил его митрополитом Татарстанским.

«Преосвященным Казанским и Татарстанским, главой Татарстанской митрополии быть митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу, с освобождением его от управления Екатеринбургской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды», — говорится на сайте патриархии.

Митрополит Кирилл родился в мае 1961 года. С октября 1980 года был настоятелем Успенского кафедрального собора во Владимире. В 1998 году стал епископом Богородицким. 6 октября 2011 года назначен главой новообразованной Екатеринбургской митрополии.