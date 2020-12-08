Патриарх Кирилл назначил главой православной церкви в Татарстане Екатеринбургского митрополита Кирилла
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (в миру Михаил Наконечный) переберется в Казань. Патриарх Кирилл назначил его митрополитом Татарстанским.
«Преосвященным Казанским и Татарстанским, главой Татарстанской митрополии быть митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу, с освобождением его от управления Екатеринбургской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды», — говорится на сайте патриархии.
Митрополит Кирилл родился в мае 1961 года. С октября 1980 года был настоятелем Успенского кафедрального собора во Владимире. В 1998 году стал епископом Богородицким. 6 октября 2011 года назначен главой новообразованной Екатеринбургской митрополии.ОбществоВласть Татарстан
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