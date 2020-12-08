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Умер последний министр обороны СССР маршал Евгений Шапошников

19:12, 08.12.2020

В Москве на 79-м году жизни скончался последний министр обороны Советского Союза маршал авиации Евгений Шапошников. Причины его смерти не уточняются.

Похороны экс-главы ведомства пройдут на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах, передает «РИА Новости».

Фото: wikipedia.org

Шапошников возглавлял Министерство обороны СССР с августа 1991 по февраль 1992 года. С февраля 1992 по сентябрь 1993 года он был главнокомандующим Объединенными Вооруженными силами СНГ.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
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