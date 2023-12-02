День Татарстана на ВДНХ: свежий чак-чак, старые друзья и благодарность политике Владимира Путина

Фото: realnoevremya.ru/Луиза Игнатьева

День Республики Татарстан собрал на главной площадке Международной выставки-форума «Россия» в Москве, пожалуй, всех наиболее авторитетных и влиятельных людей республики.

— Для нас большая честь сегодня здесь представлять Татарстан. Все, что делаем, и все, что имеем, — благодаря политике Владимира Путина, — приветствовал гостей глава Татарстана Рустам Минниханов.

realnoevremya.ru/Луиза Игнатьева

Поднявшийся с ним на трибуну вице-премьер РФ Марат Хуснуллин восхищался и строительными рекордами республики, и «личным» — в преддверии завершения трассы М-12 «Восток». Татарстанских VIP-гостей оказалось так много, что посол по особым поручениям МИД РФ слегка запутался в их именах.

В День Татарстана арку «залили» медовым чак-чаком

Презентация достижений Республики Татарстан на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве проходила в субботний день, когда гостевой трафик на ВДНХ достигает пика.

По оценкам организаторов, в выходные дни здесь успевают побывать около 190 тысяч посетителей, а экспозиции 89 регионов устойчиво входят в топ-3 наиболее популярных павильонов, наряду с «Атомом» и «Центром космонавтики и авиации» (их больше всего посещает молодежь).

realnoevremya.ru/Луиза Игнатьева

Интерес к регионам подскакивает в «именные» дни, когда гостей экспозиции балуют национальной кухней, показывают экзотические наряды и знакомят с народными традициями. Демонстрация достижений регионов началась с территорий Дальнего Востока, «отчитались» сибирские, уральские регионы, и ближе к концу ноября очередь дошла до Поволжья. Экспозиция Татарстана проходила под знаком предстоящего Международного турнира «Игры будущего — 2024», и с момента открытия входная арка светилась неоновым сочетанием фиолетового и розового, созвучным фиджитал-турниру.

Но в День Татарстана арку «залили» медовым чак-чаком, а над самим стендом «засияло» яркое «солнце», где отражались логотипы крупных компаний. «Слаще чак-чака» — ну как иначе прочитать праздничную смену имиджа Татарстана?

— Политические задачи стали ясными и понятными. Меняется мир — меняемся мы. В этом наше преимущество, и в этом была задумка нашей концепции, — объяснил смысл смены имиджа депутат Госдумы Олег Морозов в разговоре с «Реальным временем». — Мы не статичны, мы двигаемся. Все, что является передовым, тут же берется в работу. Мы конкурируем на всех направлениях и со всеми, — утверждает он.

Оценивая сложную политическую ситуацию в мире, он заявил, что Россия вступила в стадию стабильности. Во внутриполитическом плане мы стабильны как никогда. Произошла мощная консолидация общества, поэтому все политические задачи стали ясными и понятными. Впереди выборы президента страны, выборы представителей субъектов Федерации. Все это формирует невиданный уровень консолидации общества, считает он. Во внешнем плане мир остается открытым, просто не все мы знаем и освоили, полагает депутат.

Родом из Татарстана

Официальная церемония открытия Дня Татарстана проходила на главной площадке Международной выставки-форума «Россия». За полчаса до начала в шатре собрались депутаты Госдумы РФ и, несмотря на разную партийную принадлежность, они держались вместе. Приехал и глава Мордовии Артем Здунов.

— Почему вы здесь? — поинтересовалось «Реальное время».

— А я где родился? В Казани, — ответил он.

И заметил, что редко случаются такие события, когда в одном месте можно встретить всех, кого не видишь годами. Тут собрались известные люди из разных сфер. Глава Федерации тенниса Шамиль Тарпищев общался с главой Духовного управления мусульман Камилем хазратом Самигуллиным. За всей церемонией стоя следил глава СИБУРа Михаил Карисалов.

realnoevremya.ru/Луиза Игнатьева

Чем хвалился Хуснуллин и почему скромничал Минниханов

Рустам Минниханов и Марат Хуснуллин вошли в зал по импровизированной дорожке под аплодисменты зала. Ведущими торжества стали глава АИР Талия Минуллина и журналист Первого канала Максим Шарафутдинов. Первые лица буквально сразу вместе поднялись на трибуну. Вице-премьер РФ поприветствовал гостей на открытии Дня Республики Татарстан на Международной выставке» Россия и рассказал, насколько важен этот форум.

— На этой площадке, ВДНХ, происходит уникальное по масштабам событие, где в одном месте представлен весь потенциал России, отражена специфика всех регионов. Здесь можно познакомиться с главными достижениями субъектов и компаний за последнее десятилетие, — отметил он.

По его словам, этот уникальный формат выставки был разработан по личному поручению президента РФ.

— Татарстан — земля, богатая уникальными ресурсами, а сам регион можно назвать территорией опережающего развития, — отметил он.

Будучи строителем по натуре, Хуснуллин похвалил республику за рекорд в строительстве жилья:

— В этом году было введено более 3 млн кв. м жилья. Я помню, как мы с Иреком Анваровичем (Файзуллиным, министром строительства РФ, — прим. ред.) думали, как нам вытянуть до 2,8 млн кв. м. А сейчас уже переступили до 3 млн кв. м, притом что в республике проживает более 4 млн человек, — сказал он.

Позже министр строительства РФ Ирек Файзуллин добавит, что на 600 млрд рублей были проведены СМР, а градостроительный потенциал составляет 10 млн кв. м. В самом конце Марат Хуснуллин поделился «личным» рекордом.

— В конце года будет сдана трасса М-12 «Восток», это будет эпохальное событие, — сказал он.

Подход Минниханова к микрофону зал встретил гулом и аплодисментами.

— Для нас большая честь сегодня здесь представлять Татарстан. Республика — один из опорных регионов РФ, и, конечно, все, что делаем, и все, что есть, — это благодаря политике, которая проводится нашим президентом Владимиром Путиным. И огромная поддержка федерального правительства, — благодарил он. И вдруг остановился.

— Я долго говорить не буду, потому что у нас более 50 мероприятий. Я просто сегодня хотел бы искренне поблагодарить, что вы вместе с нами. Татарстан, алга — только вперед, — заверил он. Тут ведущие добавили, что более 80 регионов России подписали межправительственные соглашения. — Сила наша — в единстве.

realnoevremya.ru/Луиза Игнатьева

На церемонии выступили министр спорта РФ Олег Матицын, который, как он признался, имеет отношение к тем, кто способствовал проведению международных первенств в Казани, и глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, выходец из Татарстана. В заключение посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Петров заметил, что Татарстан оказался одним из немногих регионов, кто рвется строить отношения с зарубежными странами.

На официальную церемонию приехали и друзья Татарстана из других регионов. По окончании на выходе из шатра Ирека Файзуллина «подловили» производители стеклопенобетона из Калужской области, чтобы открыть прямые поставки продукции в Татарстан без посредников. Они выкупили завод «Роснано» после начала СВО.

— Мы специально приехали на День Татарстана, мы давно дружим с Татарстаном. В Калужской губернии находится крупнейший в мире завод по производству пеностекольного щебня, я его совладелица, — рассказала Елена Ищеева. — Проблема в том, что мы хотим наладить прямое взаимодействие, чтобы поставки шли напрямую с завода, а не через дилеров, которые делают специальную наценку, — рассказала она. — Что же, бизнес есть бизнес.

Луиза Игнатьева