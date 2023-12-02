Свадьбу по татарским обычаям провели на выставке-форуме «Россия»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На Международной выставке-форуме «Россия» устроили официальную церемонию бракосочетания для студентов КАИ Самата Зиятдинова и Сюмбель Ибрагимовой по татарским обычаям, сообщает корреспондент «Реального времени».



До того как расписаться и заключить брак, молодожены вместе с родителями и артистами Государственного ансамбля песни и танца Татарстана продемонстрировали традиционные татарские обряды подготовки жениха и невесты к свадьбе.

Так, гостям показали обряд передачи национальных украшений от матери к дочери, которые в том числе вплетали в косы, а еще обряд смены девичьего платка на свадебный.

Молодоженов поздравил раис Татарстана Рустам Минниханов. Он вручил им турпутевку в Алтай, который считается колыбелью тюркского мира.

День Республики Татарстан собрал на главной площадке Международной выставки-форума «Россия» в Москве, пожалуй, всех наиболее авторитетных и влиятельных людей республики. Презентация достижений республики на выставке проходила в субботний день, когда гостевой трафик на ВДНХ достигает пика. По оценкам организаторов, в выходные дни здесь успевают побывать около 190 тысяч посетителей. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко