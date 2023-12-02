Игорь Столяров: «Игры будущего» не вступают в конфронтацию с Олимпийскими играми

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Игры будущего» составляют конкуренцию спорту, не вступая в конфронтацию с Олимпийскими играми, считает руководитель проекта Игорь Столяров.



— Это некое новое прочтение олимпийского движения. Это некая новая парадигма, через которую мы смотрим на развитие спорта, новые тренды в спорте, киберспорт и инновационные виды спорта. Это некая сборка в нашем понимании, которая должна зажить своей отдельной жизнью и составить некую если не конкуренцию, то другое прочтение спорта, — приводит слова Столярова «Матч ТВ».

Международный турнир по фиджитал‑спорту «Игры будущего» пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Соглашение по организации в Казани «Игр будущего» подписали в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме. Соревнования пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года.



На подготовку к турниру, в котором ожидается участие представителей разных стран мира, направят более 5 млрд рублей. По указу президента России правительство выделит 1,8 млрд в 2023-м и около 3,5 млрд рублей в следующем году.

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Маргарита Головатенко