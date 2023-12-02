Марат Хуснуллин поприветствовал гостей на открытии Дня Татарстана на выставке «Россия»
Вице-премьер России Марат Хуснуллин поприветствовал гостей на открытии Дня Татарстана на Международной выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве.
— На этой площадке происходит уникальное по масштабам событие, где в одном месте представлен весь потенциал России, отражена специфика всех регионов. Здесь можно познакомиться с главными достижениями субъектов и компаний за последнее десятилетие, — отметил он.
Самым главным событием в Татарстане за последнее время Марат Хуснуллин назвал открытие трассы М-12. Он упомянул, что сейчас ожидается открытие трассы «Восток» — самого большого и протяженного ее участка.
Хуснуллин отметил, что Татарстан показывает рекорды в строительстве жилья. Введено уже более 3 млн кв. м:
— Я помню, как мы думали, как нам вытянуть до 2,8 млн кв. м, а сейчас уже переступили до 3 млн кв. метров.
День Республики Татарстан открылся сегодня на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Он проходит на разных площадках. Татарстан представлен на выставке «Россия» технологичным, многофункциональным и современным стендом.
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