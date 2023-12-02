День матери, криминальная драма и переосмысление «На заре»: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: realnoevremya.ru

Главной темой прошедших семи дней по-прежнему остается сериал «Слово Пацана. Кровь на асфальте». За три недели после своего выхода криминальная драма наделала немало шума, вызвав интерес в том числе и у представителей власти. Большую активность в интернете вызвал только День матери, который отмечался в прошлое воскресенье. Также в топе поиска остается спорт, а именно футбол. Что еще интересовало татарстанцев и какие запросы оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Несмотря ни на что, мама на первом месте

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

realnoevremya.ru

Еще в сентябре этого года в России прошел фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», на котором «Слово пацана. Кровь на асфальте» был признан самым ожидаемым сериалом этого года. Через месяц в интернете появился трейлер картины, а сама она демонстрируется в открытом доступе с 9 ноября. Драма, частично снимавшаяся в Казани, рассказывает о подростках с улиц, которые «делили городские территории» в стране в конце 80-х. Одной из первых свою позицию по сериалу высказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она обратилась к замглавы Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой с просьбой запретить фильм. Волынец считает, что проект режиссера Жоры Крыжовникова романтизирует бандитизм. В обращении детский омбудсмен указывает на сюжет, который рассказывает историю казанской ОПГ «Тяп-Ляп».

На этой неделе в Сарманово школьники решили устроить пародию на сериал, поделившись на так называемые группировки и устроив драку в центральном парке. Как позже они сами объяснили правоохранительным органам, это была просто игра, на которую их подтолкнул просмотр криминальной драмы. Видеоролики с потасовкой подростков были выложены в интернет под музыку из кинокартины, а именно трек «Пыяла» дуэта «Аигел». Песня после выхода «Слова пацана» заняла второе место в мировом рейтинге приложения распознавания музыки Shazam. Эта ситуация, как и ряд других недавних стычек между подростками, привела к тому, что в отношении сериала начал проверку Роскомнадзор.

Ветераны МВД также прокомментировали сериал. Они считают, что кинокартина может повлиять на молодых людей негативно:

— Это все для того только подняли, чтобы смута в стране началась. Старое нельзя вспоминать. Я занимался с несовершеннолетними. С ними было тяжело разговаривать, убеждать. В школу придешь, они не хотят разговаривать, сходки у них. Приходили прямо на сходки. Арматуры забирал и палки. По прошествии лет приходили, говорили спасибо, — рассказывал ветеран МВД Владислав Широков.



скриншот realnoevremya.ru из видео «Слово пацана. Кровь на асфальте»/vk.com

Несмотря на высокую популярность и ежедневные упоминания сериала, больший интерес и активность татарстанцы проявляли к Дню матери. В Российской империи праздник впервые был проведен 1 декабря 1915 года в Первом Петроградском отряде скаутов по инициативе главного инструктора, скаут-мастера Рагнара Фернберга. В ходе работы Первого съезда по скаутизму 26—30 декабря 1915 года в Петрограде этот праздник был учрежден для проведения всеми формированиями русских скаутов (юных разведчиков).

В России первым субъектом, установившим День матери, была Саха (Якутия), где эта дата приходилась на третье воскресенье октября — в соответствии с указом главы региона от 2 сентября 1993 года. Общефедеральный День матери учрежден в соответствии с указом Бориса Ельцина от 30 января 1998 года. Инициатива его учреждения принадлежит Комитету Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи, в частности — Алевтине Апариной, депутату, члену ЦК КПРФ. Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека — матери. Символом Дня матери в России выступает незабудка: маленький цветок символизирует постоянность, преданность, нежность и бескорыстную любовь.

Примечательно, что жители республики также искали поздравления для своих мам на татарском языке.

Казанцы и челнинцы — самые ярые футбольные фанаты

Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

realnoevremya.ru

Что касается ситуации с поиском в городах Татарстана, то криминальным сериалом активнее других интересовались в Набережных Челнах. Наполовину меньше, чем в автограде, зафиксировано количество запросов по этой теме в Казани. Неделю назад все было наоборот: столица Татарстана уже вовсю смотрела «Слово пацана», в то время как челнинцы только узнали об этой ленте.

День матери интересовал жителей всех городов без исключения. В то время как нижнекамцы искали открытки, а жители нефтяной столицы готовили поздравления, казанцы и челнинцы придумывали праздничную прозу. При этом жители автограда оказались единственными (среди четырех крупных городов, — прим. ред.), кто готовился поздравлять своих мам сразу на двух языках — татарском и русском.

Также жители Набережных Челнов, как и казанцы, интересовались футболом. Кому-то была более интересна профессиональная футбольная лига из высшего дивизиона Испании, а кому-то — игра местного ФК «Рубин» с воронежским «Факелом».

От детских игр до трейлеров

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

realnoevremya.ru

В то время как одни искали трейлер новой серии «Слово пацана. Кровь на асфальте», другие смотрели на YouTube обзоры на Soul Knight Prequel. Пиксельная Action RPG от китайской студии ChillyRoom во вселенной Soul Knight вышла в свет 24 ноября, став одной из частей популярной телефонной игры.

Замыкает лидерский топ кавер популярного российского музыканта Басты на известную песню «На заре» группы «Альянс». Оригинал вышел в далеком 1987 году, а свежая версия трека — четыре года назад. Попасть в топы ему помог все тот же криминальный сериал, в котором исполняется эта песня.

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