Итоги II квартала в готовом бизнесе: сферы аренды и сельского хозяйства — лидеры по росту спроса в Казани

По росту предложения лидируют пункты выдачи заказов и бизнесы в сфере красоты и здоровья

Фото: Олег Тихонов

Аналитики Авито подвели итоги II квартала в готовом бизнесе и франшизах в Казани и сравнили результаты с данными аналогичного периода прошлого года. По росту спроса в готовом бизнесе лидируют предприятия в сферах аренды и сельского хозяйства, по росту предложения — пункты выдачи заказов и бизнесы в сфере красоты и здоровья.

Готовый бизнес

В II квартале 2026 года в Казани аналитики зафиксировали растущий спрос на бизнес в сфере аренды — он увеличился в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Также вырос спрос на предприятия в сфере сельского хозяйства — на 9%. При этом снизился спрос на пункты выдачи заказов (-9%).

По объему спроса лидируют бизнесы в сфере общепита — на них приходится 16%. На втором месте — пункты выдачи заказов с долей 16%. На сферу торговли пришлось 14%. На четвертом месте — сфера услуг с долей 10%, топ-5 замыкает бизнес в сфере красоты и здоровья с 10%.

По росту предложений лидируют пункты выдачи заказов — их стали выставлять на продажу чаще на 31%, чем годом ранее. Кроме того, на 9% выросло количество предложений о продаже бизнесов в сфере красоты и здоровья. При этом реже выставлять на продажу стали бизнесы в сфере торговли (-6%) и развлечений (-6%).

По объему предложения на первом месте — бизнесы в сфере торговли с долей 20%. Далее следуют предприятия в сфере общепита — на них пришлось 16%. Топ-3 замыкает сфера красоты и здоровья с долей 14%. На пункты выдачи заказов пришлось 11%, на предприятия в сфере услуг — 11%.

«Сегодня предприниматели все чаще ищут не просто идею для бизнеса, а готовое решение, которое позволяет быстрее начать работу и снизить риски на старте. Мы видим устойчивый рост интереса к сервисным направлениям: в II квартале спрос на такой бизнес в России увеличился на 20% год к году. Среди франшиз наиболее заметную динамику показал арендный бизнес, спрос на который вырос на 50%», — комментирует Александр Мирской, директор бизнес-направления Авито Бизнес 360.

Франшизы



Среди франшиз в II квартале 2026 года сильнее всего год к году спрос вырос на торговый (х5,5 раза) и арендный бизнес (х5,5 раза). Наиболее востребованы франшизы в сфере торговли — на них приходится самая высокая доля спроса (64%). Далее следуют франшизы в сферах услуг (7%), производства (7%), общепита (5%) и красоты и здоровья (4%).

По приросту предложений лидируют сферы аренды (+63%) и строительства (+30%). Наибольшая доля предложений приходится на франшизы в сфере услуг (30%). Также в топ-5 — сферы торговли (25%), общепита (16%), строительства (7%) и производства (7%).