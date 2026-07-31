Wildberries приостановил инвестпрограмму, чтобы поддержать продавцов

В данный момент RWB ориентируется на перестройку бизнес-процессов

Фото: Максим Платонов

Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) решила приостановить свою инвестиционную программу на неопределенный срок и прекратить переговоры о приобретении новых активов, как сообщили «Известиям» инвестбанкир и источник, близкий к компании. По информации одного из собеседников, менеджмент проинформировал партнеров об этом решении на встрече накануне. В ближайшее время RWB планирует завершить несколько важных проектов, после чего сосредоточится на своем основном бизнесе.

В данный момент RWB ориентируется на перестройку бизнес-процессов, поддержание оборачиваемости товаров для продавцов и помощь тем селлерам, которые пострадали в результате атак на объекты компании, отметил представитель RWB. Он подчеркнул, что основные ресурсы маркетплейса направлены на помощь тяжело пострадавшим продавцам и поддержку семей погибших. Приоритетом для RWB является безопасность инфраструктуры и поддержка пострадавших.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Приостановка касается в первую очередь новых сделок в сфере слияний и поглощений (M&A), однако неясно, затрагивает ли она уже начатое строительство логистических центров и развитие IT-инфраструктуры, а также юридически закрепленные инвестиционные решения.

Третий источник издания, сотрудничающий с RWB, отметил, что в последние две недели руководитель направления M&A Антон Газизов не отвечает на запросы партнеров. Сам Газизов отказался комментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Зеленодольске отразили атаку беспилотника на логистический центр WB. В результате падения обломков разрушений объектов инфраструктуры и жилого сектора не зафиксировано. Пострадавших нет. Ситуация находится под контролем, заявил глава города Михаил Афанасьев.

В пресс-службе раиса Татарстана Рустама Минниханова добавили, что руководитель республики регулярно получает оперативные доклады соответствующих служб.

Никита Егоров