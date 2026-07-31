В России за полгода продали 3,48 млн телевизоров на 97,6 млрд рублей

Китайские бренды заняли лидирующие позиции

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В первом полугодии 2026 года в России продано 3,48 млн телевизоров на 97,6 млрд рублей, следует из статистики «М.Видео». Рынок вырос на 10% в штуках, но в денежном выражении — только на 2,3%.

В деньгах лидером рынка телевизоров в первом полугодии стала китайская TCL с долей 15,4%, — сообщает «Коммерсантъ».

В штучных продажах лидирует Xiaomi (8,7%), за ней идут Haier и TCL (по 8,6%), а также Hisense (8,5%). На пятом месте — «Сбер» с долей 8% в штуках и 6,1% в деньгах.

Самый популярный ценовой сегмент — телевизоры стоимостью 10—20 тыс. рублей, на них приходится 34,8% продаж. На втором месте — сегмент 20—30 тыс. рублей с долей 21,8%, далее модели за 30—40 тыс. рублей (15,7%) и дороже 40 тыс. рублей (15,4%).

Для сравнения: в начале 2025 года рынок сокращался на 12% в штуках и на 4% в деньгах. Ранее был зафиксирован рост спроса на ремонт бытовой и электротехники.

Вадим Вахрушев