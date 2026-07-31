РЖД показали первого в мире робота-проводника «Сапсана»
Он совершил тестовую поездку
Российские железные дороги показали первого в мире робота-проводника высокоскоростного поезда «Сапсан».
— Знакомьтесь — это Володя, первый в мире робот-проводник высокоскоростного поезда «Сапсан». Сегодня он совершил тестовую поездку на поезде №768, — сказано в сообщении.
Он встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты, помогал найти место в поезде, а также провел винную дегустацию в вагоне-бистро.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».