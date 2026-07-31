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РЖД показали первого в мире робота-проводника «Сапсана»

20:08, 31.07.2026

Он совершил тестовую поездку

РЖД показали первого в мире робота-проводника «Сапсана»
Фото: Динар Фатыхов

Российские железные дороги показали первого в мире робота-проводника высокоскоростного поезда «Сапсан».

— Знакомьтесь — это Володя, первый в мире робот-проводник высокоскоростного поезда «Сапсан». Сегодня он совершил тестовую поездку на поезде №768, — сказано в сообщении.

Он встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты, помогал найти место в поезде, а также провел винную дегустацию в вагоне-бистро.

Вадим Вахрушев

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