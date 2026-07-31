«Аэрофлот» увеличил выручку на 4,4%, до 365,6 млрд рублей

Во втором квартале выручка выросла на 3%, до 193,2 млрд рублей

Фото: Рената Валеева

По данным отчетности «Аэрофлота» по РСБУ, выручка компании за первое полугодие 2026 года выросла на 4,4% и достигла 365,6 млрд рублей.

— Во втором квартале выручка составила 193,2 млрд рублей, что на 3% больше, чем в тот же период 2025 года, — передают «Ведомости» информацию из отчетности.



Себестоимость продаж за полугодие составила 377,9 млрд рублей, увеличившись на 8,1%. За второй квартал рост затрат составил 12,9% — до 202 млрд рублей. Около половины прироста расходов связано с топливом. Расходы на персонал выросли на 17,9% (или на 4,8 млрд руб.) из-за повышения оплаты труда бортпроводников и инженеров.

Ранее акционеры «Аэрофлота» одобрили выплату дивидендов за 2025 год.





Вадим Вахрушев