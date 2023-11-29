День в истории 29 ноября: день флага Татарстана, 30 лет «Ак Барс Банку», прощание с Наилей Гараевой
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 29 ноября 2023 года
29 ноября раис Татарстана Рустам Минниханов совершит рабочую поездку в Москву и Подмосковье, ГАСО РТ под управлением Александра Сладковского представит премьеру Третьей симфонии австрийского композитора Густава Малера. В мире отмечают Международный день солидарности с палестинским народом, в России — Мостодень, в Татарстане — День флага. Год назад Алексей Кудрин подтвердил уход с поста главы Счетной палаты России, 30 лет назад зарегистрирован казанский «Ак Барс Банк». Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка дня
- Раис Татарстана Рустам Минниханов посетит Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова в Москве и бизнес-парк Greenwood в Подмосковье.
- Заседание совета директоров АО «Татэнерго».
- Прощание с заслуженной артисткой России и народной артисткой Татарстана, матерью главного режиссера театра имени Камала Фарида Бикчантаева — Наилей Гараевой. Начало — в 10.00 перед мечетью Марджани.
- 29 ноября ГАСО РТ под управлением Александра Сладковского представляет премьеру Третьей симфонии австрийского композитора Густава Малера. Солирующую партию исполнит обладательница премии «Грэмми» народная артистка России Ольга Бородина (меццо-сопрано).
- Чемпионат России по волейболу среди мужских команд — «Зенит-Казань» против нижегородского АСК.
Кто родился: изобретатель первой электронной лампы и советник Мустафы Кемаля Ататюрка из Казани
- 1849 — изобретатель первой электронной (электровакуумной) лампы Джон Флеминг.
- 1876 — советник Мустафы Кемаля Ататюрка Юсуф Акчура. В том числе жил в Казани, преподавал историю в медресе «Мухаммадия» и редактировал газету «Казан мөхбире» («Казанский вестник»).
- 1945 — бывший первый вице-премьер Татарстана, экс-министр министр экономики и промышленности, вице-президент Нанотехнологического общества России, член совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Борис Павлов.
- 1956 — генеральный директор АО «Булгарнефть» Рауф Шагалеев.
- 1966 — народный артист России Евгений Миронов. Неоднократно приезжал в Казань, в этом году посетил премьеру первой экологической постановки для детей «Вдруг на маленькой планете».
- 1975 — заместитель руководителя аппарата Кабинета министров РТ — управляющий делами Сергей Коростелев.
- 1981 — начальник отдела МВД России по Алькеевскому району РТ Ришат Насибуллин.
Кто скончался: Джордж Харрисон и Рафаэль Сахабиев
- 1861 — русский критик Николай Добролюбов.
- 1941 — советская партизанка Зоя Космодемьянская. Первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны.
- 1970 — основательница Дома высокой моды Nina Ricci Нина Риччи.
- 2001 — гитарист The Beatles Джордж Харрисон.
- 2019 — татарский оперный певец, народный артист Татарстана Рафаэль Сахабиев.
- 2020 — бывший президент РАН Владимир Фортов.
Праздники: Международный день солидарности с палестинским народом и День флага Татарстана
- Международный день солидарности с палестинским народом. 29 ноября 1947 года Организация Объединенных Наций разделила Палестину на два независимых государства — арабское и еврейское.
- Международный день ягуара. Праздник учрежден ООН в 2018 году и призван обратить внимание на проблему исчезновения этого вида диких животных, который занесен в Красную книгу.
- День буквы Ё. Она появилась в 1783 году. На заседании Российской академии, посвященном проекту толкового словаря, ее предложила использовать Е.Р. Дашкова — дата проведения, 29 ноября, и стала Днем этой буквы.
- Мостодень (день мостов). Праздник призывает всех объединиться и строить мосты связи независимо от расстояния между берегами.
- День любителя острых ощущений.
- День «Клиент не всегда прав».
- День электронных поздравлений. Электронная поздравительная открытка была впервые разработана Джудит Донат в 1994 году.
- День флага Татарстана. Его утвердил Верховный совет Татарстана 29 ноября 1991 года. Автором флага является народный художник Республики Татарстан Тавиль Хазиахметов.
События в истории: Суровикин стал главой ВКС России, Зурабишвили — президентом Грузии
- 1830 — в Польше началось национально-освободительное восстание.
- 1899 — основан испанский футбольный клуб «Барселона».
- 1924 — создано Всероссийское общество охраны природы. Является одной из старейших в мире экологических организаций.
- 1925 — в Казани открыли Дом ученых для обеспечения жильем нуждающихся деятелей науки.
- 1945 — первая в мире спасательная операция с участием вертолета.
- 1945 — была провозглашена Федеративная Народная Республика Югославия.
- 1950 — в Казани открылся музей-квартира классика татарской литературы Шарифа Камала. Он стал первым музеем в Татарстане, посвященным татарскому писателю.
- 1993 — зарегистрирован казанский «Ак Барс Банк».
- 2012 — в Казани открыли рабочее движение по первому из трех мостов транспортной развязки на Ленинской (ныне Кремлевской) дамбе.
- 2016 — «война за казанский Marriott». Голландские арендаторы известного отеля и новые собственники развязали сражения с захватом здания и привлечением силовиков и судов.
- 2016 — новым министром экономического развития России стал замминистра финансов Максим Орешкин. Ныне является помощником президента России.
- 2017 — стало известно, что Владимир Путин назначил Сергея Суровикина главой ВКС России. Он покинул пост в этом году.
- 2018 — на выборах президента Грузии победила Саломе Зурабишвили. Недавно парламенту Грузии не хватило голосов депутатов, чтобы завершить процедуру импичмента из-за ее несогласованных поездок в Европу
- 2019 — в Казани прошла третья ежегодная церемония вручения деловой премии «Реальный рейтинг».
- 2022 — Алексей Кудрин подтвердил уход с поста главы Счетной палаты России.
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