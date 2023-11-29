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День в истории 29 ноября: день флага Татарстана, 30 лет «Ак Барс Банку», прощание с Наилей Гараевой

07:00, 29.11.2023 2

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 29 ноября 2023 года

День в истории 29 ноября: день флага Татарстана, 30 лет «Ак Барс Банку», прощание с Наилей Гараевой
Фото: коллаж realnoevremya.ru

29 ноября раис Татарстана Рустам Минниханов совершит рабочую поездку в Москву и Подмосковье, ГАСО РТ под управлением Александра Сладковского представит премьеру Третьей симфонии австрийского композитора Густава Малера. В мире отмечают Международный день солидарности с палестинским народом, в России — Мостодень, в Татарстане — День флага. Год назад Алексей Кудрин подтвердил уход с поста главы Счетной палаты России, 30 лет назад зарегистрирован казанский «Ак Барс Банк». Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка дня

  • Раис Татарстана Рустам Минниханов посетит Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова в Москве и бизнес-парк Greenwood в Подмосковье.
  • Заседание совета директоров АО «Татэнерго».
  • Прощание с заслуженной артисткой России и народной артисткой Татарстана, матерью главного режиссера театра имени Камала Фарида Бикчантаева — Наилей Гараевой. Начало — в 10.00 перед мечетью Марджани.
взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru
  • 29 ноября ГАСО РТ под управлением Александра Сладковского представляет премьеру Третьей симфонии австрийского композитора Густава Малера. Солирующую партию исполнит обладательница премии «Грэмми» народная артистка России Ольга Бородина (меццо-сопрано).
  • Чемпионат России по волейболу среди мужских команд — «Зенит-Казань» против нижегородского АСК.

Кто родился: изобретатель первой электронной лампы и советник Мустафы Кемаля Ататюрка из Казани

  • 1849 — изобретатель первой электронной (электровакуумной) лампы Джон Флеминг.
  • 1876 — советник Мустафы Кемаля Ататюрка Юсуф Акчура. В том числе жил в Казани, преподавал историю в медресе «Мухаммадия» и редактировал газету «Казан мөхбире» («Казанский вестник»).
  • 1945 — бывший первый вице-премьер Татарстана, экс-министр министр экономики и промышленности, вице-президент Нанотехнологического общества России, член совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Борис Павлов.
  • 1956 — генеральный директор АО «Булгарнефть» Рауф Шагалеев.
  • 1966 — народный артист России Евгений Миронов. Неоднократно приезжал в Казань, в этом году посетил премьеру первой экологической постановки для детей «Вдруг на маленькой планете».
Евгений Миронов (второй справа). предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СИБУРа
  • 1975 — заместитель руководителя аппарата Кабинета министров РТ — управляющий делами Сергей Коростелев.
  • 1981 — начальник отдела МВД России по Алькеевскому району РТ Ришат Насибуллин.

Кто скончался: Джордж Харрисон и Рафаэль Сахабиев

  • 1861 — русский критик Николай Добролюбов.
  • 1941 — советская партизанка Зоя Космодемьянская. Первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны.
  • 1970 — основательница Дома высокой моды Nina Ricci Нина Риччи.
  • 2001 — гитарист The Beatles Джордж Харрисон.
  • 2019 — татарский оперный певец, народный артист Татарстана Рафаэль Сахабиев.

Праздники: Международный день солидарности с палестинским народом и День флага Татарстана

  • Международный день солидарности с палестинским народом. 29 ноября 1947 года Организация Объединенных Наций разделила Палестину на два независимых государства — арабское и еврейское.
  • Международный день ягуара. Праздник учрежден ООН в 2018 году и призван обратить внимание на проблему исчезновения этого вида диких животных, который занесен в Красную книгу.
  • День буквы Ё. Она появилась в 1783 году. На заседании Российской академии, посвященном проекту толкового словаря, ее предложила использовать Е.Р. Дашкова — дата проведения, 29 ноября, и стала Днем этой буквы.
  • Мостодень (день мостов). Праздник призывает всех объединиться и строить мосты связи независимо от расстояния между берегами.
realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • День любителя острых ощущений.
  • День «Клиент не всегда прав».
  • День электронных поздравлений. Электронная поздравительная открытка была впервые разработана Джудит Донат в 1994 году.
  • День флага Татарстана. Его утвердил Верховный совет Татарстана 29 ноября 1991 года. Автором флага является народный художник Республики Татарстан Тавиль Хазиахметов.
realnoevremya.ru/Максим Платонов

События в истории: Суровикин стал главой ВКС России, Зурабишвили — президентом Грузии

  • 1830 — в Польше началось национально-освободительное восстание.
  • 1899 — основан испанский футбольный клуб «Барселона».
  • 1924 — создано Всероссийское общество охраны природы. Является одной из старейших в мире экологических организаций.
  • 1925 — в Казани открыли Дом ученых для обеспечения жильем нуждающихся деятелей науки.
  • 1945 — первая в мире спасательная операция с участием вертолета.
realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин
  • 1945 — была провозглашена Федеративная Народная Республика Югославия.
  • 1950 — в Казани открылся музей-квартира классика татарской литературы Шарифа Камала. Он стал первым музеем в Татарстане, посвященным татарскому писателю.
  • 1993 — зарегистрирован казанский «Ак Барс Банк».
  • 2012 — в Казани открыли рабочее движение по первому из трех мостов транспортной развязки на Ленинской (ныне Кремлевской) дамбе.
  • 2016 — «война за казанский Marriott». Голландские арендаторы известного отеля и новые собственники развязали сражения с захватом здания и привлечением силовиков и судов.
realnoevremya.ru/Ирина Плотников
  • 2016 — новым министром экономического развития России стал замминистра финансов Максим Орешкин. Ныне является помощником президента России.
  • 2017 — стало известно, что Владимир Путин назначил Сергея Суровикина главой ВКС России. Он покинул пост в этом году.
  • 2018 — на выборах президента Грузии победила Саломе Зурабишвили. Недавно парламенту Грузии не хватило голосов депутатов, чтобы завершить процедуру импичмента из-за ее несогласованных поездок в Европу
  • 2019 — в Казани прошла третья ежегодная церемония вручения деловой премии «Реальный рейтинг».
  • 2022 — Алексей Кудрин подтвердил уход с поста главы Счетной палаты России.
Дарья Пинегина
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 29 ноя
    Наиля Гараева - легенда татарского театра, жаль
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  • Анонимно 29 ноя
    Бабушка очень любила слушать Сахабиева
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