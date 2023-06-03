Евгений Миронов: «Я с большим удовольствием посмотрел экоспектакль СИБУРа»

В Казани при поддержке СИБУРа состоялся премьерный показ первой экологической постановки для детей

Фото: пресс-служба СИБУРа

«Вдруг на маленькой планете» — так называется спектакль, который накануне СИБУР и Молодежный театр на Булаке презентовали юным зрителям. «Мы собрались с труппой и стали думать, как же нам поговорить на тему защиты природы не занудно, а, наоборот, весело, ярко, и сочинили спектакль», — говорит об истории зарождения постановки режиссер Вероника Чепегина. Задумку удалось реализовать на все сто. Каждый ребенок смог проникнуться тем, как одна выброшенная бутылка может нанести вред всей планете. Все это было подано очень доступно и интересно. За приключениями пластика Плексиглаза и его новых друзей следил и актер театра и кино Евгений Миронов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Праздничный презент СИБУРа

Показ первого экологического спектакля «Вдруг на маленькой планете» стал подарком СИБУРа детям в честь Дня химика. А также городу — в честь юбилея «Казаньоргсинтеза»: в этом году предприятие отмечает 60 лет со дня выпуска первой продукции и 65 лет со дня основания.

По словам организаторов, мероприятие призвано повысить экологическую грамотность и вовлечь детей в тему обращения с отходами и осознанного потребления. Например, о том, как можно использовать переработанный пластик, дети смогли узнать еще до начала спектакля. Не просто узнать, а принять участие в этом увлекательном процессе. В интерактивной зоне для них работал велошредер СИБУР. Крутя его педали, юные гости смогли наблюдать за тем, как крышки от бутылок измельчались и превращались в брелоки в виде театральной маски, которые каждый смог унести домой в качестве памятного подарка.

Крутя педали велошредера, юные гости смогли наблюдать за тем, как крышки от бутылок измельчались и превращались в брелоки в виде театральной маски

Экологический аспект в этот день был выдержан в каждой детали. В декорациях использована дизайнерская мебель из переработанного пластика от студии Eburet и казанской дизайн-мастерской Qullar, которую изготовили с помощью отходов полистирола (из него делают одноразовую посуду). Использование такого материала позволяет снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду.

Лимонад на детском празднике разливался в многоразовые сувенирные стаканы с символикой спектакля, что тоже добавило экологичности празднику.

— Мы, как крупная компания, осознаем, что чистое будущее нашей страны зависит от того, как и насколько мы вложимся в экологию сегодня. Экологический спектакль «Вдруг на маленькой планете» — это не просто творческая постановка. Это прежде всего новые для детей знания об окружающем мире, о планете как об общем доме, в котором мы живем, о соседях, которые нас окружают в этом доме, об уважении и любви, — объяснила позицию компании эксперт по внешним коммуникациям СИБУР в Казани Алина Губайдуллина.

Лимонад на детском празднике разливался в многоразовые сувенирные стаканы с символикой спектакля, что тоже добавило экологичности празднику

Об экологии театральным языком

— Я на тему защиты природы могу говорить очень долго, но вы скажете, что это страшное занудство. И будете абсолютно правы, никто не любит, когда его поучают, поэтому мы собрались с труппой и стали думать, как же нам поговорить на эту тему не занудно, а, наоборот, весело, ярко, и сочинили спектакль, — с такими словами обратилась к зрителям перед премьерой режиссер постановки Вероника Чепегина. И пообещав, что после спектакля каждый станет немножечко лучше, добрее и экологически грамотнее, увлекла всех в волшебный мир.

Спектакль повествует о девочке Саше, которая, отправившись в гости к бабушке, решает по пути выбросить пластиковую бутылку из-под воды. Так как кругом лес и нет урн для мусора, она не находит ничего лучше, как выкинуть бутылку в лисью нору. С этого и начинается ее увлекательное путешествие в познание экологии, где ее новые друзья: лесные обитатели, экоактивист и фантастическое существо пластик Плексиглаз помогают ей понять, как она своими действиями вредит всему живому на Земле.

Особенно проникновенным оказался герой Плексиглаз, который так душераздирающе страдал, что люди не могут принять его и понять: пластик — это не зло, что очень важно сортировать его отдельно и отправлять на переработку.

Дети активно вовлеклись в общение с героями постановки после завершения спектакля

После этого путешествия не только героиня — девочка Саша — поменяла отношение к культуре обращения с отходами, но и весь зал. Об этом можно было смело судить по бурным аплодисментам и тому, как активно дети вовлеклись в общение с героями постановки после завершения спектакля.

На выходе гости активно делились впечатлениями с журналистами.

— Познавательно, весело и доступно. Когда дома сама пытаюсь объяснить ребенку такие моменты, связанные с охраной природы, невозможно вот так ярко все передать. А тут на живом примере ребенок все увидел и очень проникся судьбой героев, — рассказала Алина Николаева.

— Очень хорошее мероприятие для экологического воспитания, чтобы дети понимали, что нельзя мусорить, какие последствия несет их небрежное отношение к природе, зачем необходимо сортировать мусор. Все эти моменты сейчас очень актуальны. Мероприятие организовано на высочайшем уровне, спектакль — прекрасный, а самое главное — он в современном стиле, поэтому детям это было интересно, — отметила Роза Бадретдинова.

Особенно проникновенным оказался герой Плексиглаз

«СИБУР дает очень хороший пример»

Премьеру посетил Евгений Миронов, художественный руководитель Государственного театра Наций и известный актер театра и кино. Артист приехал в Казань в рамках фестиваля искусств «Горький +», а спектакль «Вдруг на маленькой планете» стал одним из слагаемых в фестивальной афише.

— Я с большим удовольствием посмотрел спектакль. Все актеры по-настоящему увлечены. Дети сидели, раскрыв рты, и полностью погружались в судьбу главного героя. Я бы хотел, чтобы мой сын и мои племянники увидели этот спектакль. СИБУР дает очень хороший пример. Важнейшая тема поднимается. Мне кажется, этот спектакль — прекрасное начало, надо подумать о том, какие еще темы важны, на какие темы сегодня можно поговорить театральным способом, театральным языком, — поделился впечатлениями от просмотра знаменитый гость.

За приключениями пластика Плексиглаза и его новых друзей следил и актер театра и кино Евгений Миронов

На премьере побывала и министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова. Она также отметила важность темы экологии в сегодняшних реалиях.

— Сегодня, наверное, важнее, чем когда бы то ни было, говорить об экологии, поскольку это инвестиции в будущее. Если мы сегодня утратим духовно-нравственные ориентиры, если мы своим детям не будем транслировать, что такое хорошо, а что такое плохо, мы потеряем будущее поколение. Мы обязаны думать о том, как будут жить люди через сто, двести лет. Нам нужно изменить горизонт своего видения. С этой точки зрения спектакль очень важен как детям, так и взрослым, — подчеркнула она.

Судя по отзывам юных зрителей, будущее в надежных руках.

— Я узнал много о мире и о том, как важно беречь природу. Всего лишь одна выброшенная нами бутылка может нанести такой вред, — отметил маленький Артем.

Согласна с ним и восьмилетняя Ильдана.

— Мне очень понравился спектакль. Я узнала, почему нельзя бросать мусор куда попало, для чего пластик собирают в отдельные баки и зачем его нужно перерабатывать, — отметила она.

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Спектакль «Вдруг на маленькой планете» уже включен в постоянный репертуар Театра на Булаке, билеты можно приобрести в кассе театра и на «Яндекс Афише». В дальнейшем труппа планирует гастрольный тур по детским лагерям и городам присутствия СИБУРа.